Manisa Soma'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Manisa'nın Soma ilçesinde orman yangını çıktı. Çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.
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Manisa Soma ilçesi Darkale Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 3 helikopter, 13 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.