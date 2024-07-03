  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Manisa Soma'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Takip Et

Manisa Soma'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Manisa'nın Soma ilçesinde orman yangını çıktı. Çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Manisa Soma'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Takip Et

Manisa Soma ilçesi Darkale Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 3 helikopter, 13 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Fabrikalar için genç eleman ihtiyacı arttı! 10 bin kişiye ihtiyaç varFabrikalar için genç eleman ihtiyacı arttı! 10 bin kişiye ihtiyaç varEkonomi

 

UEFA'dan Merih Demiral'ın 'bozkurt' işaretine soruşturmaUEFA'dan Merih Demiral'ın 'bozkurt' işaretine soruşturmaSpor

 