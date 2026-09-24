Manisa Valiliği duyurdu: Hafif yaralı öğrenciler taburcu edildi, 3 öğrencimiz yoğun bakımda

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Manisa Valiliği, Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınındaki silahlı saldırıda hafif yaralı olarak tedavi gören tüm öğrencilerin taburcu edildiğini, 3 öğrencinin tedavilerinin sürdüğünü bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"22 Eylül 2026 tarihinde Turgutlu ilçemizde meydana gelen saldırı olayında hafif yaralı olarak tedavi gören tüm öğrencilerimizin taburcu işlemleri tamamlanmıştır. Manisa merkezde tedavileri sürdürülen 3 öğrencimizin ise yoğun bakım ünitelerindeki tedavileri devam etmektedir. Tedavisi devam eden öğrencilerimizin sağlık durumları hekimlerimiz tarafından yakından ve titizlikle takip edilmektedir."

22 Eylül 2026 tarihinde Turgutlu ilçemizde meydana gelen saldırı olayında hafif yaralı olarak tedavi gören tüm öğrencilerimizin taburcu işlemleri tamamlanmıştır. Manisa merkezde tedavileri sürdürülen 3 öğrencimizin ise yoğun bakım ünitelerindeki tedavileri devam etmektedir.… pic.twitter.com/mvkPgpx4My — Manisa Valiliği (@ManisaValiligi) September 24, 2026

11 öğrencinin yaralandığı saldırıya ilişkin gözaltına alınanların sayısının 10'a yükseldiği, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.