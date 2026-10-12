Manisa'da 11 kişinin hayatını kaybettiği kazada otobüs ve tır şoförü tutuklandı

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Manisa’da dün yolcu otobüsü ile tırın karıştığı trafik kazasında 11 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Kazada hayatını kaybedenlerin Cemile Memişçi (71), İhsan Taşçı (73), Mümine Eryılmaz (75), Zülfinaz Tosun (64), Sevgi Kabaroğlu (70), Safinaz Elkurt (76), Vesile Ekici (65), Şahinaz Boran (81), Fikriye Yur (78), Semra Şentürk (58) ve Kadriye Turhanlar (88) olduğu belirtildi.

İki şoför de tutuklandı

Kazayla ilgili gözaltına alınan otobüs şoförü M.A. ile tır şoförü H.K. tutuklandı. Otobüsün yedek şoförü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Otobüsü son anda fark ettim”

Direksiyonu Balıkesir'in Susurluk ilçesinde devraldığı öğrenilen M.A. ile birlikte toplam 3 şüpheli hakim karşısına çıkarıldı.

Otobüs şoförü M.A., ifadesinde yolcuların uyarısı üzerine kavşağı kaçırdığını fark ettiğini söyledi. M.A., geri manevra yaparak emniyet şeridine girmeye çalıştığı esnada çarpışmanın meydana geldiğini ifade etti.

Otobüsün sahibi ve yedek şoförü olan M.Y., kaza sırasında arka sıralarda oturduğunu, sürücünün sapağı kaçırdığını anlayınca öne doğru ilerlediği sırada şiddetli çarpışmayla ön koltuklara savrulduğunu aktardı.

Çekici şoförü H.K. ise kendi şeridinde seyrederken otobüsü son anda fark ettiğini, sola manevra yapmaya fırsat bulamayarak çarpmak zorunda kaldığını beyan etti.

Kazanın görüntüleri kameraya yansıdı

Kazanın nasıl gerçekleştiği, çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerle netlik kazandı. Ortaya çıkan kayıtlarda, sağ şeritte seyreden tur otobüsünün yolda önce durakladığı, ardından da geri geri gitmeye başladığı görülüyor.

Görüntülerin devamında, otobüsün geri manevra yaptığı sırada aynı şeritten arkadan gelen çekicinin otobüse hızla çarptığı ve çarpışmanın şiddetiyle yolcu otobüsünün devrildiği anlar saniye saniye yer alıyor.

Kazada yaralanan 13 kişi taburcu edildi

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, hastanelere sevk edilen 26 kişiden 13'ünün taburcu edildiği, 13'ünün ise tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, İl Sağlık Müdürü Mehmet Fatih Zeren'le birlikte kazada yaralananları tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret etti.