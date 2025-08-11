  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Manisa'da camide mihrap tacının düşmesi nedeniyle bir kişi öldü, bir kişi yaralandı
Takip Et

Manisa'da camide mihrap tacının düşmesi nedeniyle bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Manisa'nın Gördes ilçesinde cami mihrabının üzerindeki taç kısmının düşmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Manisa'da camide mihrap tacının düşmesi nedeniyle bir kişi öldü, bir kişi yaralandı
Takip Et

Dün Kobaklar Mahallesi Camii'nde yatsı namazının ardından mihrabın üzerindeki tuğlalardan yapılmış taç düştü. Camideki Mevlüt Altungeyik ve İbrahim Kara yaralandı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Gördes Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Altungeyik müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İbrahim Kara'nın tedavisi sürüyor.

Valilikten açıklama

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, şu sözlere yer verildi:

"Kobaklar Mahallesi Camisi'nde yatsı namazı sonrası, mihrabın üstündeki duvarda inceleme yapılırken Mevlüt Altungeyik ve İbrahim Kara isimli vatandaşlarımız, üzerlerine malzeme düşmesi sonucu yaralanmışlardır. Hastanede tedavisi devam etmekte olan Mevlüt Altungeyik maalesef bu sabah vefat etmiştir, kendisine Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Konuyla ilgili tahkikat devam etmektedir."

TBMM'deki komisyonda İYİ Parti için ayrılan kontenjanın partilere paylaştırılmasına Müsavat Dervişoğlu'ndan tepkiTBMM'deki komisyonda İYİ Parti için ayrılan kontenjanın partilere paylaştırılmasına Müsavat Dervişoğlu'ndan tepkiGündem
Seçim mitinginde silahlı saldırıya uğramıştı: Kolombiyalı senatör Miguel Uribe Turbay, haftalar sonra hayatını kaybettiSeçim mitinginde silahlı saldırıya uğramıştı: Kolombiyalı senatör Miguel Uribe Turbay, haftalar sonra hayatını kaybettiDünya
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'ye reform çağrısı: Destek vermeye hazırız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'ye reform çağrısı: Destek vermeye hazırız
Küresel dengeler değişirken Türkiye’nin dış politikası ve ekonomisi nereye evriliyor?
Küresel dengeler değişirken Türkiye’nin dış politikası ve ekonomisi nereye evriliyor?
TBMM'deki komisyonda İYİ Parti için ayrılan kontenjanın partilere paylaştırılmasına Müsavat Dervişoğlu'ndan tepki
Komisyonda İYİ Parti için ayrılan kontenjanın partilere paylaştırılmasına Dervişoğu'dan tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile telefonda görüştü
Çanakkale Havalimanı tüm uçuşlara kapatıldı
Çanakkale Havalimanı tüm uçuşlara kapatıldı
Kâmil Koç'tan sahte SMS mesajlarına ilişkin açıklama
Kâmil Koç'tan sahte SMS mesajlarına ilişkin açıklama