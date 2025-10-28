Manisa'da deprem nedeniyle 5 ilçede eğitime 1 gün ara verildi

  1. Ekonomim
Manisa Valisi Vahdettin Özkan, 5 ilçede eğitime 1 günlük ara verildiğini söyledi. Manisa Valisi Vahdettin Özkan, "Kent genelindeki 26 evde hafif hasar tespit edildi, taramalar sürüyor" dedi.

Vali Özkan, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün yaşanan 6,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle kent genelindeki 26 evde hafif hasar tespit edildiğini, taramaların sürdüğünü söyledi.

Deprem anındaki panik nedeniyle yaralanan 40 kişinin hastanelere başvurduğunu ifade eden Vali Özkan, 39 kişinin taburcu edildiğini kaydetti.

Özkan, Akhisar, Demirci, Kırkağaç, Soma ve Gördes ilçelerinde eğitime bugün 1 günlük süreyle ara verildiğini belirtti.

