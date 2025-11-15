Manisa'da ekip aracı TIR'a çarptı: Kazada 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde trafik polislerinin bulunduğu ekip aracının TIR'a çarpması sonucu 1 polis memuru şehit oldu, 1 polis ağır yaralandı.
Süleyman Demirel Bulvarı’nda bir trafik polisi aracı, park halindeki TIR'a çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri 1 polisin yaşamını yitirdiğini belirledi, yaralı diğer polisi hastaneye kaldırdı.
Hastanede tedavi altına alınan polisin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
