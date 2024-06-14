  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Manisa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada karı koca hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
Takip Et

Manisa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada karı koca hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada karı koca hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Manisa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada karı koca hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
Takip Et

Salihli-Köprübaşı eski yolu Bezirganlı mevkisinde Ziya D. (60) yönetimindeki 45 AND 476 plakalı otomobil, H.S. (67) yönetimindeki 47 NDS 3 yabancı plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada 45 AND 476 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Sabri Akşen (78) ve eşi Hatice Akşen (78) yaşamını yitirdi.

Yaralı sürücüler Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Adana'da ormanlık alanlara girişler yasaklandıAdana'da ormanlık alanlara girişler yasaklandıGündem
Aydın'da yangına müdahale eden uçak suya battıAydın'da yangına müdahale eden uçak suya battıGündem

 