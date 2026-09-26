Manisa'da okul önündeki silahlı saldırıyla ilgili 7 kişi tutuklandı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde lise yakınındaki sokakta ateş açarak 3'ü ağır 11 öğrenciyi yaralayan H.O ile birlikte 6 kişi daha tutuklandı.
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde lise yakınındaki sokakta ateş açarak 3'ü ağır 11 öğrenciyi yaralayan H.O.’nun (15) da aralarında olduğu 10 şüpheli, hakim karşısına çıktı.
Şüphelilerden H.O., annesi, babası, dedesi, kuzeni, fişekleri satın aldığı ileri sürülen av bayii işletmecisi ile bir arkadaşı tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.