Manisa'da okul yakınındaki saldırı: 3 öğrencinin durumu kritik

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin önünde düzenlenen silahlı saldırıda 11 öğrenci yaralandı. Yaralılardan 3'ünün durumunun kritik olduğu bildirildi.

Olay, 22 Eylül 2026'da saat 08.00 sıralarında İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. Saldırının, okulun 9. sınıf öğrencisi H.O. tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. Tüfekten çıkan saçmalar nedeniyle 11 öğrenci yaralandı.

3 öğrencinin durumu kritik

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, olayın ardından Manisa'ya giderek yetkililerden bilgi aldı. İki bakan, saat 16.00 sıralarında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Çiftçi, yaralanan 11 öğrenciden 3'ünün durumunun kritik olduğunu açıkladı. Diğer 8 öğrenciden birinin taburcu edildiğini belirten Çiftçi, olayla ilgili hem idari hem de adli soruşturmanın sürdüğünü söyledi.

“Okul 1'inci derece riskli bir okuldu”

Bakan Çiftçi, okullarda güvenliğin sağlanmasına yönelik İçişleri ve Milli Eğitim bakanlıklarınca çeşitli tedbirler alındığını belirterek, saldırının gerçekleştiği okulun “birinci derece riskli okul” olarak değerlendirildiğini ifade etti.

Okul çevreleri ve servis araçlarına yönelik denetimlerin sürdüğünü aktaran Çiftçi, okul güvenliğinin yalnızca fiziki önlemlerle sağlanamayacağını vurguladı. Çiftçi, bu kapsamda yaklaşık üç aydır üzerinde çalışılan bir protokol bulunduğunu ve söz konusu protokolün dün imzalandığını belirtti.

"Silah anneannenin üzerine kayıtlı"

"Eğer evlerinde silah varsa bunları çocukların ulaşamayacakları, erişemeyecekleri yerlere kaldırmalılar. Bu olayda kullanılan silah anneannenin üzerine kayıtlı. Dedenin evinde çocuk oradan alıyor ve bu silahla eylemi gerçekleştiriyor. Demek ki silahları da güvenli yerlere almamız gerekiyor. Bu tamamen ailelerin alacağı tedbirler beyanında ailelere düşen bir görev. Biz İçişleri Bakanlığı olarak bütün çocukların başına veya bütün ailelere birer polis görevlendiremeyiz. Yani bizim alacağımız fiziki tedbirler bunlardan ibaret. Eğer topyekûn olarak görev yaparsak, hepimiz üzerimize düşeni yaparsak okullarımız daha güvenli hale gelecek ve bu tür hadiseler yaşanmamış olacak.Şunu da bu vesileyle ifade etmek istiyorum.

14 Nisan'da malumlarınız, Maraş'ta bir okul saldırısı gerçekleşmişti. O saldırıdan sonra da biz siber devriyelerimiz vasıtasıyla, istihbarat görevlilerimiz vasıtasıyla 2 bin 419 kişiyi gözaltına aldık. Benzer düşüncede olan, benzer eylem yapabileceğini bir şekilde ihsas eden çocuklarla ilgili gözaltılar yaptık ve bunlardan 243 tanesi şu anda tutuklanmış durumda.

Yani polis görevini yapıyor, istihbarat görevini yapıyor. Siber devriyelerimiz aynen sokaklarda olduğu gibi siber âlemde de görevini yapıyor. Dediğim gibi toplumun her kesimine düşen görevler var. Bunlar herkes tarafından yerine getirildiğinde, bu tedbirler alındığında inşallah bundan sonra bu tür üzücü hadiseler yaşamayacağımızı ben ifade ediyorum.Benim olayla ilgili söyleyebileceklerim bundan ibaret. Tekrar çocuklarımıza, ailelere, Milliyetim camiamıza ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum.

Ne olmuştu?

Turgutlu İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde saat 08.00 sıralarında av tüfeğiyle ateş açıldı. Saldırıda yaralananların olduğu öğrenilirken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilmişti.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Güvenlik güçlerinin olay yerindeki incelemeleri devam ederken, saldırı haberini alan çok sayıda veli de çocuklarının durumunu öğrenmek için okulun önüne gelmişti.

Saldırıda yaralananların tamamının öğrenci olduğu açıklandı. Yaralı öğrencilerden ikisinin hayati tehlikesi olduğu bildirildi.

Anne, baba ve dede gözaltına alındı

Saat 11.10'da saldırıya ilişkin bir açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, olayda ikisi ağır 11 öğrencinin yaralandığını bildirdi.

Olayın hemen ardından soruşturma başlatıldığını ve iki savcı görevlendirildiği bilgisini paylaşan Gürlek, saldırıyı gerçekleştiren H.O. isimli saldırganın gözaltında olduğunu bildirdi. Başlantılan soruşturmada saldırgan ile anne ve babasıyla birlikte dedesi de gözaltına alındı. Saldırıda kullanılan silahın anneannenin üzerine kayıtlı olduğu ve dedenin evinde bulunduğu öğrenildi.

Yaralı öğrencilerin isimleri şöyle:

16 yaşındaki I.O (Hayati tehlikesi var)

16 yaşındaki B.S. (Hayati tehlikesi var)

16 yaşındaki K.F.Y (Saçma yarası var)

15 yaşındaki H.E.B (Saçma yarası var)

17 yaşındaki K.B. (Saçma yarası var)

17 yaşındaki A.G. (Saçma yarası var)

16 yaşındaki B.T. (Saçma yarası var)

16 yaşındaki M.K. (Saçma yarası var)

16 yaşındaki N.M. (Saçma yarası var)

14 yaşındaki R.D. (Saçma yarası var)