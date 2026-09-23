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Manisa'da okula silahlı saldırı: Üç öğrencinin yoğun bakımda tedavisi sürüyor

Manisa Valiliği, Turgutlu’da silahlı saldırıda yaralanan 6 öğrencinin bugün taburcu edilmesinin planlandığını, yoğun bakımda tedavi gören 3 öğrencinin ise sağlık durumlarının stabil olduğunu bildirdi.

Haber Merkezi
AA
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Manisa'da okula silahlı saldırı: Üç öğrencinin yoğun bakımda tedavisi sürüyor
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Manisa Valiliği, silahlı saldırıda yaralanan 6 öğrencinin bugün taburcu edilmelerinin planlandığını, 3 öğrencinin ise yoğun bakım ünitelerindeki tedavilerinin sürdüğünü bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine yakın bir alanda dün yapılan saldırıda yaralanan öğrencilerin sağlık durumlarının yakından takip edildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"Turgutlu Devlet Hastanesi'nde tedavileri devam eden hafif yaralı 6 öğrencimizin bugün taburcu edilmeleri planlanmaktadır. Manisa merkezde tedavileri sürdürülen 3 öğrencimizin ise bilinçleri açık olup, yoğun bakım ünitelerindeki tedavileri devam etmektedir."

 

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