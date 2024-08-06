Manisa'da orman yangını! Çok sayıda ekip bölgede
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde orman yangını çıktı. Ekiplerin yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahaleleri sürüyor.
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Manisa Kırkağaç İlçesi Alifakı Mahallesi yakınlarında orman yangını çıktı. Yangını söndürmek için çok sayıda ekip görevlendirildi. Bölgedeki söndürme çalışmaları, havadan ve karadan devam ediyor.
Yangını södürme çalışmaları devam diyor
Ekipler çalışmalarını 2 uçak, 3 helikopter, 14 arazöz, 6 su ikmal aracı yardımıyla sürdürüyor.
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