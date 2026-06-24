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Manisa'da orman yangını: Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor

Manisa'nın Soma ilçesinde orman yangını çıktı. Çok sayıda ekip, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Haber Merkezi
DHA
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Manisa'da orman yangını: Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor
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Soma ilçesi Tabanlar Mahallesi Şifadağ mevki yakınlarındaki ormanda, saat 12.00 sıralarında yangın çıktı.

Ekipler, alevlere müdahale ediyor

Mahallelinin ihbarıyla bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 6 helikopter, 16 arazöz, 6 su ikmal ekibi ve 2 dozer sevk edildi. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

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