Manisa'da orman yangını: Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor
Manisa'nın Soma ilçesinde orman yangını çıktı. Çok sayıda ekip, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.
DHA
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Soma ilçesi Tabanlar Mahallesi Şifadağ mevki yakınlarındaki ormanda, saat 12.00 sıralarında yangın çıktı.
Ekipler, alevlere müdahale ediyor
Mahallelinin ihbarıyla bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 6 helikopter, 16 arazöz, 6 su ikmal ekibi ve 2 dozer sevk edildi. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.