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Manisa'da orman yangını! Ekipler müdahale ediyor

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde dün öğle saatlerinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahaleye devam ediliyor.

Haber Merkezi
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Manisa'da orman yangını! Ekipler müdahale ediyor
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Yangın, dün saat 14.40'ta Manisa'nın Alaşehir ilçesi Serinyayla Mahallesi'nde çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 6 uçak, 3 helikopter, 30 arazöz, 9 su ikmal, 5 dozer ve 8 yer ekibi ile Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor

Ekipler tarafından havadan ve karadan başlanan müdahale bugün de devam ediyor. Sabah saatlerinde hava desteğinin arttığı yangının kısa sürede söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.

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