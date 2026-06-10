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Manisa'da orman yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Manisa'daki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Haber Merkezi
AA
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Manisa'da orman yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde orman yangını çıktı. Derbent ile Çıkrıkçı mahalleleri yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 3 uçak, 14 arazöz, 4 su tankeri ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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