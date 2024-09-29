Manisa'da orman yangını! Yangına müdahale sürüyor

Manisa'nın Alaşehir ilçesi Serinyayla Mahallesinde saat 14.40'ta çıkan orman yangınına 15 dakika içinde ekipler tarafından müdahale edilmeye başlandı.

Yangına müdahale devam ediyor

İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 6 uçak, 3 helikopter, 30 arazöz, 9 su ikmal, 5 dozer ve 8 yer ekibi ile yangını en kısa sürede kontrol altına alabilmek için müdahalenin devam ettiği öğrenildi.