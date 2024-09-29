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Manisa'da orman yangını! Yangına müdahale sürüyor

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Haber Merkezi
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Manisa'da orman yangını! Yangına müdahale sürüyor
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Manisa'nın Alaşehir ilçesi Serinyayla Mahallesinde saat 14.40'ta çıkan orman yangınına 15 dakika içinde ekipler tarafından müdahale edilmeye başlandı.

Yangına müdahale devam ediyor

İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 6 uçak, 3 helikopter, 30 arazöz, 9 su ikmal, 5 dozer ve 8 yer ekibi ile yangını en kısa sürede kontrol altına alabilmek için müdahalenin devam ettiği öğrenildi.

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