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Manisa'da orman yangınlarına havadan müdahale: 3 ilçede alevlerle mücadele sürüyor

Manisa'nın Akhisar, Ahmetli ve Kula ilçelerinde süren orman yangınlarına, sabah saatlerinden itibaren 28 hava aracıyla yeniden müdahale başlatıldı.

Haber Merkezi
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Manisa'da orman yangınlarına havadan müdahale: 3 ilçede alevlerle mücadele sürüyor
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Manisa'nın Akhisar, Ahmetli ve Kula ilçelerinde devam eden orman yangınlarına, günün aydınlanmasıyla birlikte 28 hava aracıyla yeniden müdahale başlatıldı.

Akhisar’da 28 Haziran’da başlayan yangın 4. gününde devam ederken, ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları aralıksız sürüyor.

Gece boyunca 2 gece görüşlü helikopterle müdahale edilen yangına, sabah saatlerinden itibaren 2 uçak ve 7 helikopterin daha katılmasıyla söndürme çalışmaları yoğunlaştırıldı.

5 uçak ve 7 helikopter alevlerle mücadele çalışmalarına destek verdi

Ahmetli ilçesinde de dün çıkan ve rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine kadar ulaşan yangına müdahale devam ediyor. Sabah saatlerinde 5 uçak ve 7 helikopter alevlerle mücadele çalışmalarına destek vermeye başladı.

Kula ilçesinde ise dün akşam saatlerinde çıkan yangına kara ekiplerine 7 helikopter destek olmaya başladı. Ekiplerin 3 ilçedeki yargını söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.

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