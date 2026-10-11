Manisa'da otobüs ile TIR çarpıştı: 11 kişi yaşamını yitirdi, 2 şoför gözaltında

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Manisa’nın Akhisar ilçesinde İstanbul otobanında TIR ile tur otobüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 27 kişi yaralanırken 11 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edilirken otobanda can pazarı yaşandı.

Edinilen bilgilere göre korkunç kaza, İstanbul-İzmir Otoyolu Akhisar mevkiinde meydana geldi. 16 AED 124 plakalı My World Tur otobüsü ile 78 YD 559 plakalı TIR çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otobüste bulunan yolcular savrulurken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekibi yönlendirildi.

11 ölü, çok sayıda yaralı

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde 11 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan çok sayıda vatandaş ise itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılarak ambulanslarla Akhisar ve Manisa'daki hastanelere sevk edildi. Yaralıların tedavilerine başlanırken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Bursa'dan Pamukkale'deki kaplıcalara gitmek üzere yola çıktı

Tur otobüsünün, Bursa’dan Denizli’nin Pamukkale ilçesindeki kaplıcalara gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

Manisa'daki faciaya karışan otobüsün son saatleri

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 11 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı kazada tur otobüsünün Bursa'dan yolcu aldığı anlara ilişkin güvenlik kamerası kayıtlarına ulaşıldı.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Akhisar Gişeleri mevkisinde yaşanan kaza öncesinde tur otobüsünün Bursa'dan hareket ettiği anların görüntüsü ortaya çıktı.

Şoför çalışanlarla tokalaştı

Osmangazi ilçesindeki bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarında, otobüsün saat 06.30 civarında yolcu aldığı, otobüs şoförünün de iş yerine gelerek çalışanlarla tokalaştığı yer aldı. Kayıtlarda, otobüsün saat 06.31'de hareket ettiği anlar görülüyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Manisa'daki trafik kazasına ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Manisa'nın Akhisar ilçesinde çekici ile tur otobüsünün çarpıştığı kazada yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara şifalar diledi.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."

Manisa’nın Akhisar ilçesinde meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. — Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) October 11, 2026

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den açıklama

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kazaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Manisa’nın Akhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 11 vatandaşımız vefat etmiş, 27 vatandaşımız yaralanmıştır. AFAD, emniyet, jandarma, itfaiye ve 112 Sağlık ekiplerimiz süratle olay yerine sevk edilerek müdahale çalışmalarına başlamıştır. Süreci bütün ilgili kurumlarımızla birlikte yakından takip ediyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Allah ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü kaza ve felaketten muhafaza eylesin.”

Manisa’nın Akhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 11 vatandaşımız vefat etmiş, 26 vatandaşımız yaralanmıştır. AFAD, emniyet, jandarma, itfaiye ve 112 Sağlık ekiplerimiz süratle olay yerine sevk edilerek müdahale çalışmalarına başlamıştır. Süreci bütün ilgili kurumlarımızla birlikte yakından takip ediyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Allah ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü kaza ve felaketten muhafaza eylesin. @TC_icisleri @EmniyetGM @jandarma @AFADBaskanlik — Mustafa ÇİFTÇİ (@mustafaciftcitr) October 11, 2026

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan korkunç kazada hayatını kaybedenler için taziye mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Manisa'nın Akhisar ilçesinde çekici ile tur otobüsünün çarpıştığı trafik kazasında yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diledi.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Manisa'da meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenabıallah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerine yer verdi.

Manisa’da meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. — Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) October 11, 2026

İletişim Başkanı Duran'dan Manisa'daki kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Manisa'nın Akhisar ilçesinde çekici ile tur otobüsünün çarpıştığı trafik kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Duran, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Kazada yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum."

Manisa’nın Akhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Kazada yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum. — Burhanettin Duran (@burhanduran) October 11, 2026

Manisa Valisi Vahdettin Özkan: Otobüste 34 tane yolcumuz vardı

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, İstanbul-İzmir Otoyolu’nun Akhisar mevkiinde tır ile yolcu otobüsünün çarpıştığı kazaya ilişkin açıklama yaptı. Özkan, otobüste 34 yolcunun bulunduğunu belirterek kazada 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 27 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Manisa Valiliği'nden açıklama

"Bugün 11.11’de Akhisar otoban girişi yakınında Bursadan İzmir istikametine gitmekte olan tur otobüsü ve çekicinin kazaya karıştığı ihbarı alınmıştır. Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri yönlendirilmiş olup, kazadan etkilenen vatandaşlarımızı kurtarma çalışmaları hızlıca başlatılmıştır. Kazada 11 vatandaşımız vefat etmiş, 27 vatandaşımız yaralanmıştır.

Yaralı vatandaşlarımızın hastanelere sevki sağlanmıştır. Kazada vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."

Manisa Belediye Başkanı: Sürücülerden kaynaklı olma olasılığı yüksek

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu da konuya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

Yol aslında birçok kişinin bildiği. Her zaman kullandığımız düzgün bir yol. Bu konuda valilik gerekli açıklamayı yapar, savcılık soruşturma yürütür. Sürücülerden kaynaklı ya da araçların durumundan kaynaklı bir kaza olma olasılığı yüksek.

Yaralılar hastanelere sevk edildi. Yaralı sayısında bir değişiklik yok. Kazanın oluşu arkadaş çarpma olarak görünüyor ama resmi bir bilgi yok.

2 şoför gözaltına alındı

Kazaya ilişkin soruşturma kapsamında, otobüs ve tır şoförlerinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Adli soruşturma, üç Cumhuriyet savcısı tarafından yürütülüyor

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Manisa'nın Akhisar ilçesinde çekici ile tur otobüsünün çarpıştığı trafik kazasına ilişkin Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturmanın, üç Cumhuriyet savcısı tarafından yürütüldüğünü bildirdi.

Bakan Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasına ilişkin Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan adli soruşturma, üç Cumhuriyet savcımız tarafından titizlikle yürütülmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."