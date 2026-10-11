Manisa'da otobüs ile TIR çarpıştı: 11 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda yaralı var

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Manisa’nın Akhisar ilçesinde İstanbul otobanında TIR ile tur otobüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 26 kişi yaralanırken 11 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edilirken otobanda can pazarı yaşandı.

Edinilen bilgilere göre korkunç kaza, İstanbul-İzmir Otoyolu Akhisar mevkiinde meydana geldi. 16 AED 124 plakalı My World Tur otobüsü ile 78 YD 559 plakalı TIR çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otobüste bulunan yolcular savrulurken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekibi yönlendirildi.

11 ölü, çok sayıda yaralı

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde 11 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan çok sayıda vatandaş ise itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılarak ambulanslarla Akhisar ve Manisa'daki hastanelere sevk edildi. Yaralıların tedavilerine başlanırken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den açıklama

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kazaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Manisa’nın Akhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 11 vatandaşımız vefat etmiş, 27 vatandaşımız yaralanmıştır. AFAD, emniyet, jandarma, itfaiye ve 112 Sağlık ekiplerimiz süratle olay yerine sevk edilerek müdahale çalışmalarına başlamıştır. Süreci bütün ilgili kurumlarımızla birlikte yakından takip ediyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Allah ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü kaza ve felaketten muhafaza eylesin.”

Manisa Valisi Vahdettin Özkan: Otobüste 34 tane yolcumuz vardı

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, İstanbul-İzmir Otoyolu’nun Akhisar mevkiinde tır ile yolcu otobüsünün çarpıştığı kazaya ilişkin açıklama yaptı. Özkan, otobüste 34 yolcunun bulunduğunu belirterek kazada 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 27 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Manisa Valiliği'nden açıklama

"Bugün 11.11’de Akhisar otoban girişi yakınında Bursadan İzmir istikametine gitmekte olan tur otobüsü ve çekicinin kazaya karıştığı ihbarı alınmıştır. Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri yönlendirilmiş olup, kazadan etkilenen vatandaşlarımızı kurtarma çalışmaları hızlıca başlatılmıştır. Kazada 11 vatandaşımız vefat etmiş, 27 vatandaşımız yaralanmıştır.

Yaralı vatandaşlarımızın hastanelere sevki sağlanmıştır. Kazada vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."