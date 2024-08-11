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Manisa'da yavru kedilere işken yapan şüpheli gözaltına alındı

Manisa'nın Salihli ilçesinde, 3 kedi yavrusunu fırça sapıyla öldüren kişi gözaltına alındı.

AA
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Manisa'da yavru kedilere işken yapan şüpheli gözaltına alındı
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Sağlık Mahallesi'nde, 55 yaşındaki M.Ş'nin, zemin kattaki dairesinin bahçeye bakan bölümünde bulunan yavru kedileri fırça sapıyla vurarak öldürdüğünü gören apartman sakinleri, durumu cep telefonu kamerasıyla kayda alıp polise ihbarda bulundu.

Adrese giden ekipler, 3 kedi yavrusunun öldüğünü belirledi, M.Ş'yi gözaltına aldı.

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