Manisa'da yol çöktü: İnsan kafatası ve kemikler bulundu!

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde sağanak yağış sonrası çöken yolda insan kafatası ve kemiklere rastlandı. Yolun altındaki yağmur suyu hattında bulunan kemikler incelemeye alınırken, kime ait olduklarının belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, yağışların ardından çöken bir yolda insan kafatası ve kemikler bulundu.

Akşam saatlerinde İstasyonaltı Mahallesi Yaprak Sokak’ta etkili olan sağanak yağışın ardından yolda çökme meydana geldi.

Yurttaşların durumu yetkililere bildirirken, bölgede çalışma yapan ekipler yolun altından geçen yağmur suyu tahliye hattında insan kafatası ve insan kemiklerine rastladı.

Manisa'da yol çöktü: İnsan kafatası ve kemikler bulundu! - Resim : 1

Kafatası ve kemikler incelemeye alındı

Olay yerine polis ekipleri de sevk edildi. Bölge güvenlik kordonu altına alınırken, yapılan çalışmayla, kafatası ve kemikler bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kafatası ve kemiklerin kime ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

