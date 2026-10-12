Manisa'daki feci kaza sonrası tur şirketinden ilk açıklama: Sorumluluk kabul etmedi

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Manisa’nın Akhisar ilçesinde tur otobüsü ile çekicinin karıştığı trafik kazasında 11 kişi yaşamını yitirirken, 27 kişi yaralandı. Kaza, dün Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nun Akhisar Gişeleri yakınlarında meydana geldi. H.K. yönetimindeki çekici, M.A. idaresindeki tur otobüsüne arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da yol kenarına savruldu.

Hayatını kaybeden 11 kişinin kimlikleri belli oldu

Tur otobüsünün, Denizli'nin Pamukkale ilçesine gittiği öğrenilirken; feci kazada 11 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi de yaralandı.

Kazada hayatını kaybedenlerin Cemile Memişçi (71), İhsan Taşçı (73), Mümine Eryılmaz (75), Zülfinaz Tosun (64), Sevgi Kabaroğlu (70), Safinaz Elkurt (76), Vesile Ekici (65), Şahinaz Boran (81), Fikriye Yur (78), Semra Şentürk (58) ve Kadriye Turhanlar (88) olduğu öğrenildi.

Yolu kaçıran tur otobüsü şoförü geri manevra yaptı

Kazada yaralanan tur otobüsünün sürücüsü M.A'nın Akhisar'da bulunan özel hastanedeki tedavisi tamamlandı. Taburcu edilen sürücü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Öte yandan kazanın görüntüleri de ortaya çıktı. Yolu kaçıran tur otobüsü şoförünün, ana yolda geri manevra yapması sonucu çekicinin otobüse çarptığı görüldü.

Tur şirketinden açıklama

Tur şirketi My World Turizm'den ise kazanın ardından ilk açıklama geldi. Firma sorumluluk kabul etmezken suçu şoföre attı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"11 Ekim 2026 tarihinde saat 11.11 civarında, Akhisar'da meydana gelen trafik kazasında, firmamızın tur organizasyonunda yer alan otobüsümüzün de karıştığı üzücü olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza ise acil şifalar diliyoruz.

My World Turizm olarak, yaşanan bu elim kaza nedeniyle tüm milletimizin acısını paylaşıyoruz. Süreç boyunca yetkili kurumlarla iş birliği içinde gerekli tüm desteği sağlamaya devam edeceğiz.

Yalnızca ulaşım hizmeti verildi

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına belirtmek isteriz ki, söz konusu tur organizasyonu firmamıza ait değildir. Araç, diğer departmanımız olan Transport Taşımacılık bünyesinde kiralık olarak çalışmaktadır. İlgili organizasyonda yalnızca ulaşım hizmeti verilmiştir.

Bireysel hata ihtimali üzerinde duruluyor

Araç ve şoför, kaza öncesindeki beş gün boyunca istirahat halinde olup bu süre zarfında firmamız tarafından araç kullanılmamıştır.

Kazanın bireysel bir hatadan kaynaklanmış olabileceğini düşünüyoruz. Konuyla ilgili tüm bilgi ve belgeler, devletimizin ilgili birimleriyle paylaşılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."