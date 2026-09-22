Manisa'daki okul saldırısına ilişkin yayın yasağı getirildi

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında yaşanan silahlı saldırının ardından olayla ilgili yayın yasağı getirildi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), medya kuruluşlarına resmi makamların açıklamalarının esas alınması ve doğrulanmamış bilgilerin paylaşılmaması çağrısında bulundu.

RTÜK'ten okul saldırısı için kritik uyarı

RTÜK tarafından yapılan açıklamada, Turgutlu'daki okul çevresinde meydana gelen olayın hassasiyetle takip edildiği belirtildi. Yayın yasağının, bilgi kirliliğinin önlenmesi ve yürütülen soruşturmanın sağlıklı şekilde devam etmesi amacıyla uygulandığı bildirildi.

RTÜK, yayıncı kuruluşların yalnızca yetkili resmi makamlar tarafından yapılan açıklamaları esas almasını istedi.

KAMUOYUNA DUYURU



Manisa ili Turgutlu ilçesinde 22 Eylül 2026 tarihinde meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin olarak yürütülen adli soruşturma kapsamında, Turgutlu Sulh Ceza Hâkimliğinin 22.09.2026 tarihli ve 2026/4943 D. İş sayılı kararıyla yayın yasağı getirilmiştir.



Söz… pic.twitter.com/V2JXSAc2y1 — RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU (@rtukkurumsal) September 22, 2026

Üst Kurul, olay anına ait şiddet içeren, travmatik veya korkutucu görüntülerin paylaşılmaması gerektiğini vurguladı. Ayrıca doğruluğu teyit edilmemiş ve kamuoyunda infial oluşturabilecek iddialara yer verilmemesi istendi.

Açıklamada öğrencilerin, ailelerin ve eğitim camiasının mahremiyetine azami özen gösterilmesi gerektiği de belirtildi.

RTÜK, toplumsal hassasiyetleri zedeleyen veya şiddeti özendirici nitelikteki yayınlar konusunda yasal yaptırım sürecinin işletileceğini bildirdi.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir okulda meydana gelen elim olay Üst Kurulumuz tarafından hassasiyetle takip edilmektedir.



Yaşanan bu müessif olay sonrasında medya hizmet sağlayıcılarının toplumsal huzuru, kamu düzenini ve özellikle çocuklarımız ile gençlerimizin ruh sağlığını… pic.twitter.com/kB6xTViJHr — RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU (@rtukkurumsal) September 22, 2026

Ne oldu?

22 Eylül 2026 sabahı Turgutlu'daki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında silahla ateş edildiği ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.

Olayda ikisi ağır 11 öğrenci yaralandı. Saldırgan kısa süre içinde yakalandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, saldırganın anne, baba ve dedesinin de gözaltına alındığını duyurdu. Saldırgan H.O.’nun (15) elinde silahla okul önüne gidişi ve ardından olay yerinden kaçışı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın sürdüğü bildirildi.