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Manisa'daki okul saldırısına ilişkin yayın yasağı getirildi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında meydana gelen silahlı saldırının ardından yayın yasağı kararı alındı. Turgutlu Sulh Ceza Hâkimliği tarafından verilen karar, devam eden adli soruşturma kapsamında uygulanacak.

Haber Merkezi
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Manisa'daki okul saldırısına ilişkin yayın yasağı getirildi
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında yaşanan silahlı saldırının ardından olayla ilgili yayın yasağı getirildi. 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), medya kuruluşlarına resmi makamların açıklamalarının esas alınması ve doğrulanmamış bilgilerin paylaşılmaması çağrısında bulundu.

RTÜK'ten okul saldırısı için kritik uyarı

RTÜK tarafından yapılan açıklamada, Turgutlu'daki okul çevresinde meydana gelen olayın hassasiyetle takip edildiği belirtildi. Yayın yasağının, bilgi kirliliğinin önlenmesi ve yürütülen soruşturmanın sağlıklı şekilde devam etmesi amacıyla uygulandığı bildirildi.

RTÜK, yayıncı kuruluşların yalnızca yetkili resmi makamlar tarafından yapılan açıklamaları esas almasını istedi.

Üst Kurul, olay anına ait şiddet içeren, travmatik veya korkutucu görüntülerin paylaşılmaması gerektiğini vurguladı. Ayrıca doğruluğu teyit edilmemiş ve kamuoyunda infial oluşturabilecek iddialara yer verilmemesi istendi.

Açıklamada öğrencilerin, ailelerin ve eğitim camiasının mahremiyetine azami özen gösterilmesi gerektiği de belirtildi.

RTÜK, toplumsal hassasiyetleri zedeleyen veya şiddeti özendirici nitelikteki yayınlar konusunda yasal yaptırım sürecinin işletileceğini bildirdi.

Ne oldu?

22 Eylül 2026 sabahı Turgutlu'daki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında silahla ateş edildiği ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.

Olayda ikisi ağır 11 öğrenci yaralandı. Saldırgan kısa süre içinde yakalandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, saldırganın anne, baba ve dedesinin de gözaltına alındığını duyurdu. Saldırgan H.O.’nun (15) elinde silahla okul önüne gidişi ve ardından olay yerinden kaçışı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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