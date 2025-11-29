  1. Ekonomim
Manisa'dan acı haber: Şehit sayısı arttı

Manisa'da bir polisin şehit olduğu kazada yaralanan trafik polisi 24 yaşındaki Hatice Ünal de kazadan 14 gün sonra tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

Korkunç kaza, 15 Kasım'da saat 07.30 sıralarında Alaşehir-Sarıgöl kara yolunun Süleyman Demirel Bulvarı kesiminde meydana geldi. Alaşehir'den Sarıgöl yönüne giden Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'nde görevli trafik polisi Hatice Ünal yönetimindeki ekip aracı, yol kenarında park halindekiTIR'ın dorsesine arkadan çarptı.

Polis memuru Ali Barut şehit oldu

Manisa'dan acı haber: Şehit sayısı arttı - Resim : 1Dorsenin altına giren araçtaki polislerden Ali Barut şehit oldu, Hatice Ünal ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hatice Ünal, ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı. Şehit evli ve 2 çocuk babası 10 yıllık polis memuru Ali Barut, Alaşehir Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından Salihli'nin Kapancı Mahallesi’ndeki törenle toprağa verildi.

 

Trafik polisi Hatice Ünal 14 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti

Manisa'dan acı haber: Şehit sayısı arttı - Resim : 2Hastanede tedavisi süren Hatice Ünal da olaydan 14 gün sonra, bugün hayatını kaybetti. Şehit Hatice Ünal'ın memleketi Çankırı Yapraklı ilçesi Kavak Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

