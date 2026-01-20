Manken Deniz Akkaya cezaevine teslim oldu
Sosyal medya üzerinden Seda Akgül hakkında yaptığı paylaşımlar sebebiyle hakkında verilen koruma kararını ihlal eden manken Deniz Akkaya, 3 günlük zorlama hapis cezası için cezaevine teslim oldu.
Bir süredir kamuoyunun gündeminde olan Deniz Akkaya ve sunucu Seda Akgül arasındaki gerginlik, mahkemenin verdiği koruma kararıyla yargıya taşınmıştı.
3 günlük zorlama hapis kararı
Mahkeme, Akkaya’nın, Akgül’e yaklaşmamasına ve iletişim kurmamasına hükmetmişti. Ancak Akkaya'nın sosyal medya üzerinden yaptığı yeni paylaşımlar, bu karara aykırı bulundu. İtiraz süreci tamamlandıktan sonra mahkemenin verdiği 3 günlük zorlama hapis kararı kesinleşti. Ünlü manken, verilen karar doğrultusunda Burhaniye Cezaevi’ne giderek teslim oldu.