Manken Deniz Akkaya cezaevine teslim oldu

Bir süredir kamuoyunun gündeminde olan Deniz Akkaya ve sunucu Seda Akgül arasındaki gerginlik, mahkemenin verdiği koruma kararıyla yargıya taşınmıştı.

3 günlük zorlama hapis kararı

Mahkeme, Akkaya’nın, Akgül’e yaklaşmamasına ve iletişim kurmamasına hükmetmişti. Ancak Akkaya'nın sosyal medya üzerinden yaptığı yeni paylaşımlar, bu karara aykırı bulundu. İtiraz süreci tamamlandıktan sonra mahkemenin verdiği 3 günlük zorlama hapis kararı kesinleşti. Ünlü manken, verilen karar doğrultusunda Burhaniye Cezaevi’ne giderek teslim oldu.