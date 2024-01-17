Mansur Yavaş açıkladı: Emeklilere her ay et ve gaz desteği sözü

Ankara’da yaşayan emekliler için önemli bir son dakika açıklaması da Mansur Yavaş’tan geldi.

Yavaş, Ankara’da yaşayan ve sosyal yardım alma şartlarını taşıyan 22 bin 567 emekliye her ay düzenli ödeme yapıldığını duyurdu. Yavaş, emeklilere verdikleri desteğe devam edeceklerini belirterek, yapılacak aylık destek ödemesi miktarlarını açıkladı.

400 TL et desteği verilecek

Yavaş açıklamasında, “Değerli emeklilerimiz, Sizi en çok ihtiyacınız olan dönemde yalnız bırakmayacağız. Açlık sınırının altında maaş alan ve sosyal yardım alma hakkı olan emeklilerimize verdiğimiz aylık 1000 TL desteği sürdüreceğiz. Ayrıca her ay 400 TL et desteği ve kış aylarında aylık 500 TL doğal gaz desteğiyle yanınızda olacağız” ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş, belediye çalışanlarına da yeni yıl ile birlikte yüzde 70 zam yapılacağını da duyurmuştu.