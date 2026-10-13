Mansur Yavaş: Ankara'yı tarihine yakışır biçimde koruyacağız

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ankara’nın başkent oluşunun 103’üncü yılını, Çankaya Belediyesi işbirliğiyle düzenlediği etkinlikle kutladı. Programda konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş şunları söyledi:

“Bugün yalnızca Ankara'nın başkent oluşunun yıldönümünü kutlamıyoruz. Aynı zamanda bir milletin bağımsızlık iradesinin nasıl bir cumhuriyete dönüştüğünü hatırlıyoruz. Çünkü Ankara'nın hikayesi sıradan bir başkentlik hikayesi değildir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadeleyi başlatmak üzere geldiği bu şehir, Anadolu'nun dört bir yanından yükselen bağımsızlık iradesini bir araya getirdi.

Ankara en zor günlerde milletimizin umuduna ev sahipliği yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi burada açıldı. Kurtuluş mücadelemiz buradan yönetildi ve cumhuriyetin temelleri bu şehirde atıldı.

Elbette Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'yı başkent seçmesinin çok çeşitli sebepleri vardı. Bunlardan en önemlisi 27 Aralık'ta Ankara'ya gelirken, o günkü şartlarda Gazi Mustafa Kemal Atatürk hakkında idam fermanları verilmişken ve birçok insan kendisiyle görüşmekten kaçtığı gibi kendisini hain ilan etmişken, Ankara'ya girişte kendisini karşılayan o muhteşem kalabalık ve o muhteşem kalabalığın kendisine verdiği ‘Bu vatan uğrunda ölmeye geldik’ sözü kendisinin moralini artırmış ve milli mücadeledeki şevkini en üst düzeye yükseltmiştir. Dolayısıyla en güvenli kent olarak Kurtuluş Harbi'ni Ankara'dan idare etmiş ve yönetimini de Ankara'da kurmuştur.

13 Ekim 1923'te Ankara'nın başkent ilan edilmesi işte bu tarihi yürüyüşün en önemli dönüm noktalarından biriydi. Bu tercih bağımsızlığını kazanmış bir milletin kendi geleceğini, kendi iradesini kurma kararlılığının ifadesiydi. Ankara cumhuriyetin sadece yönetim merkezi olmadı. Aynı zamanda çağdaşlaşmanın, eğitimin, bilimin ve millet iradesinin de simgesi haline geldi.”

‘Üretimini destekleyen bir Ankara istiyoruz'

Geleceğe yönelik hedeflerden de söz eden Mansur Yavaş şöyle konuştu:

“Ankara'nın geleceğini düşünürken önümüzde büyük bir sorumluluk var. Bu şehrin cumhuriyetle kazandığı kimliği koruyarak gelişmesini sağlamak zorundayız. Bilimde, teknolojide, eğitimde, kültürde ve sanatta gelişen, doğasını koruyan, üretimini destekleyen, gençlerine fırsat sunan bir Ankara istiyoruz ve bunun için çalışıyoruz. Dünyanın farklı başkentlerinden gelen insanların Ankara'yı tanıdıklarında cumhuriyetin izlerini görmelerini, aynı zamanda çağdaş ve yaşayan bir kentle karşılaşmalarını istiyoruz. Bunu başarabilmek için ortak akla, dayanışmaya ve hepinizin katkısına ihtiyacımız var. Ankara hepimizin şehri. Bu şehrin geçmişine de geleceğine de ortak sorumluluğumuz var ve dünyanın modern başkentleriyle yarışır bir hale getirmek en büyük hedefimiz.”

‘Bizlere düşen görev bu kimliği korumak'

1923'te alınan kararın Ankara'nın kaderini değiştirdiği kadar, Türkiye'nin geleceğine de yön verdiğini anlatan Mansur Yavaş konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Aradan geçen 103 yılda bu şehir Cumhuriyetin başkenti olma kimliğini başarıyla taşıdı. Bağımsızlığın, millet iradesinin ve ortak geleceğimizin simgelerinden biri oldu. Bugün bizlere düşen görev, bu kimliği korumak ve daha ileriye taşımaktır. Ankara'yı tarihine yakışır biçimde korurken, geleceğin ihtiyaçlarına cevap veren, dünyanın gelişmiş ülkelerindeki başkentlere yakışan, çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmış bir şehir haline getirmek en büyük rüyamızdır.”

Çankaya Belediye Başkanı Vekili Güler: Tarihin akışına vurulmuş Türk mührü

Çankaya Belediye Başkanvekili Haldun Güler de yaptığı konuşmada, “Ankara’nın başkent oluşu, tarihin akışına vurulmuş bir Türk mührüdür. Ankara, vatanın her yeri işgal altındayken umudun rüzgarlarıyla dalgalanan ilk bayraktır. Milli hafızamızdır. Ankara’nın başkent oluşu, coğrafyanın ötesinde egemenliğin saraydan millete geçişinin karşılığıdır. Bu hikayenin kalbinde Çankaya vardır. Bu bizim için hem gurur hem de sorumluluktur. Görevimiz, bu mirası sadece anmak değil kentimizi daha yaşanabilir ve katılımcı kılmaktır” dedi