Mansur Yavaş Ankaralıları uyardı: Tüm ekiplerimiz teyakkuz halindedir

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, kentte gök gürültülü sağanak yağışın saat vererek beklendiğini duyurdu.

Yavaş, resmi sosyal medya hesabından kente dair beklenen yağışlarla ilgili açıklamada bulundu.

"Tüm ekiplerimiz teyakkuz halindedir"

Açıklamasında, Ankara'nın kuzeydoğusunda bugün saat 13.00'te başlaması beklenen gök gürültülü sağanak yağışlar dolayısıyla ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgara karşı yurttaşlar uyarıldı.

Açıklamada, "Sevgili Ankaralılar; Meteoroloji’nin son değerlendirmelerine göre bugün 13.00 - 20.00 saatleri arasında ilimizde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Su baskını, ani rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı tüm ekiplerimiz teyakkuz halindedir" denildi.