Mansur Yavaş'tan SGK borçlarına ilişkin açıklama: Gayrimenkul bildirmemize rağmen kabul etmiyorlar

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Beypazarı ilçesinde Regaip Kandili Etkinliği ile ilçenin somut olmayan kültürel mirası olan Geleneksel Fişek Bayramı kutlamalarına katıldı. Yavaş'a CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve diğer ilçe belediye başkanları da eşlik etti.

Aladdin Sokak'ta kültürel mirası gösteren etkinliklere katılan Yavaş, Belediye Başkanı Kasap ile beraber Hıdırlık Tepesi'ndeki havai fişek gösterisi öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "Geleneksel Fişek Bayramı" etkinliğinin tanıtılması amacıyla destek verdiklerini vurgulayan Yavaş, şöyle konuştu:

"Regaip kandili günlerinde 3 ayları karşılamak adına yapıldığı bize çocukluğumuzdan beri söylenen bir etkinlik var. Müslümanların toplu halde pek kutladıkları bir özel gün yok. Ancak Beypazarı'nda aynı zamanda 'Namaz Bayramı', aynı zamanda 'Fişek Bayramı' olarak adlandırılan bu etkinlikte tüm haneler kadın, erkek, yaşlı, genç, çocuk demeden tüm haneler bu etkinliği kutluyor. Çok eski yıllarda deve otu yakılırdı. Mantar tabancası patlatılırdı. Bu etkinlik 1980 yılında dahi yasaklanmasına rağmen nice kaymakamların, emniyet müdürlerinin her Regaip Kandili’nde bu etkinliği yangın çıkacağı nedeniyle yasaklamasına rağmen engel olunamadı. Dolayısıyla artık bu kökleşmiş bir kültür haline geldi. Bunu aynı zamanda israf olarak değerlendirenler oldu. Biz de en azından bu etkinliği öncelikle somut olmayan kültür mirası listesine koydurmak, UNESCO'da bunu kaydettirmek aynı zamanda bütün Türkiye'den ve dünyanın çeşitli yerlerinden ileride tanıtım arttıkça insanların sadece Regaip Kandili’nde Beypazarı'nda yapılan bu etkinliği izlemeleri için tanıtma çabasıyla bugün buradayız. Daha önce Beypazarı'nda belediye başkanlığı olduğum sırada da aynı şekilde Türk Tanıtma Fonu’na başvurmuştuk ama sonuç alamamıştık. O tarihlerde Türkiye'de somut olmayan kültür mirasıyla ilgili çok fazla çalışma yoktu. Ama şu anda Kültür Bakanlığı da somut olmayan kültür mirası üzerinde çok çalışıyor. Bizler de Kültür Bakanlığı ile birlikte bu tarihi mirasın gelecek kuşaklara doğru haliyle aktarılması için kendilerine destek oluyoruz. Bu hem ülkemizin hem Ankara'mızın hem Beypazarı'nın önemli bir kültür etkinliği. Bu nedenle bugün buradayız. Biraz sonra bu tepeden göreceksiniz ki Beypazarı'nın tüm hanelerinde bu etkinlik kutlanıyor. İnşallah gelecek nesillere de söylediğim gibi aktarma fırsatı bulacağız. Ben katılımlarınızdan dolayı hem belediye başkanlarımıza, kamu kuruluşları görevlerine çok çok teşekkür ediyorum. Göreceğiniz etkinliğe şaşıracağınıza inanıyorum. Çünkü başka bir yerde böyle bir etkinlik göremeyeceksiniz."

"Bol miktarda gayrimenkul bildirmemize rağmen kabul etmiyorlar"

Yavaş, "SGK borçlarına ilişkin yeni bir gelişme var mı" sorusu üzerine Yavaş, şunları söyledi:

"Sosyal Güvenlik Kurumu'na biz bol miktarda gayrimenkul bildirmemize rağmen kabul etmiyorlar. Aynı şekilde Vergi Dairesi'ne de bildiriyoruz. Duyduğum kadarıyla Sincan, Pursaklar ve Akyurt'tan verilen gayrimenkulleri borçlarına mahsup etmişler bunların içerisinde cami de var. Biz kendilerine şu anda faal olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin uhdesinde bulunan gayrimenkulleri vermemize rağmen bunları kabul etmiyorlar. Kabul etmemelerinin sebebi belli. Sayın Cumhurbaşkanı’nın televizyonda 'bunları silkeleyin' diye Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin başarılı çalışmalarının önüne geçmek, engel olmak için yapıldığı belli. Ben şimdiden ilan ediyorum. Bizden kesecekler, borçlar sonuna gelirken bu sefer yapılandırmayı çıkaracaklar. Ben şunu söylüyorum, bu borçların bir kısmı AK Partili belediyelerden gelme ve toplam borcun yüzde 10'u, yüzde 90'ı niye açıklamıyorlar? Kendi çıkardıkları kanuna göre SGK borçlarının tümünü açıklamaları gerekiyor. Açıklamıyorlar ama açıklamalarını da ben bir açıklama kabul ediyorum. Açıklayamadıklarına göre kimler olduğunu hepimiz tahmin ediyoruz. Umuyorum bizden bu paraları kestikten sonra onları yeniden ikinci bir kıyak da yapılandırma yapmamaları lazım. Bugün bizler bu kadar gayrimenkul vermemize rağmen ve 1 milyara aşkın ödemelerinde yapılmasına rağmen yüzde 40'ın üzerine para kesildi. Yani 2 milyarı aşkın bu ayki ödenekten para kesildi. Bize bir şey olmuyor. Aslında bizi silkelemek isterken aslında bize oy veren seçmeni silkelemek istiyor. Ama bu davranışlar yanlış. Bu davranışlar geçen dönemde bir şekilde belediye meclisi üzerinden denendi ve bunun sonucunu gördüler. Üç olan belediye sayımız 16'ya çıktı. Bakın masalara sığmıyor belediye başkanlarımız ve oy oranı olarak da yüzde 50'den yüzde 60'a çıktı. Bunu halk acı bir şekilde ödetecektir.

"Hükümetin mağdur ettiği emeklilerin açlıktan ölmesine izin vermeyeceğiz"

ABB'nin emeklilere verdiği desteğin asgari ücretlilere de sağlanacağını belirten Yavaş konuşmasını şu cümlelerle sürdürdü:

“Emeklilere verecekleri paraları da bizden aslında tam borcun yüzde 5'i Cumhuriyet Halk Partili belediyelere ait. Emeklilere vermedikleri paranın suçunu Ankara, İstanbul, İzmir, Adana gibi göz önünde olan belediye başkanlarına sarmak istiyorlar. Ben şunu söylüyorum bize hiçbir şey olmuyor. Biz bunu asla seçmenimize yansıtmayız. Ben yarın açıklayacakları emekli ve memur zammını bekliyorum. Açıklasınlar biz de yaklaşık 60 bin emekliye kendi çapımızda maaş ödüyoruz. Biz onlardan daha fazla zam yapacağız. Bir açıklama daha söylüyorum, bugün asgari ücretlilere de aynı kategorinin içerisine sosyal desteği hak eden kesim içerisine soktular. İnşallah Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak hem bu borçları ödediğimiz gibi aynı zamanda asgari ücretlileri de daha iyi yaşatacak şekilde onlarla da ilgili sosyal destek kapsamlarımız devam edecek. Hükümetin mağdur ettiği emeklilerin açlıktan ölmesine izin vermeyeceğiz. Soğuktan donmalarına izin vermeyeceğiz. Onların insanca yaşaması için desteklerimize devam edeceğiz. Bu aynı asgari ücretler için de devam edecek, bu yaptıklarından da pişman olacaklar. Şimdiden ilan ediyorum, biz borcumuzu ödeyeceğiz. Hiçbir hizmetimiz de aksamayacak. En fazla yapmak istediğimiz birkaç tane kavşağı bir yıl sonra yaparız. Ankara halkı bundan hiçbir şey kaybetmez. Ama söylediğim gibi hükümetin mağdur ettiği ne emeklileri ne esnafı ne de asgari ücretlileri asla onların açlığa mahkum etmelerini biz fırsat vermeyeceğiz. Bunun için buradayız ve inşallah bunu da başaracağız."

Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap ise "Geleneksel Fişek Bayramı" etkinliğine ilişkin yaptığı konuşmada, "3 ayların başlangıcını kutlamak amacıyla halk arasında 'Fişek Bayramı' olarak nitelendirdiğimiz etkinliğimizi somut olmayan kültürel miras noktasında Kültür Bakanlığı nezdinde tescilleştirmek amacıyla girişimlerimizi yapıyoruz" ifadelerini kullandı.