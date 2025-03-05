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Mansur Yavaş: Barış isteriz ama suç işleyenler cezasını çekecek

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Huzur ve barış herkesin arzusudur. Hepimizin çocukları var, bu bizim de dileğimiz. Ancak suç işleyenler cezasını çekmeli. Silahlarını bırakıp, Türkiye'nin adaletine teslim olacaklar; ateşkes ve gömme söz konusu olamaz" dedi.

Haber Merkezi
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Mansur Yavaş: Barış isteriz ama suç işleyenler cezasını çekecek
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Şereflikoçhisar ilçesinde şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleri için düzenlenen iftar programına katıldı.

"Suç işleyenler cezasını çekecek"

Yavaş, burada yaptığı konuşmada, seçim sürecinde kendisiyle ilgili dile getirilen iddialara atıfta bulunarak, "Seçimden önce, 'Mansur Yavaş kazanırsa PKK'lılar sayaç okuyacak' demişlerdi. Şimdi ise o sözlerin nereye vardığını hepiniz görüyorsunuz. Korkutmak için öcü gibi gösterdikleri kişilerle şimdi el sıkışma noktasına geldiler. Biz, her zaman memleketimizin huzurunu düşündük. Kan akmasını istemiyoruz. Burada çok değerli şehit ailelerimiz, gazilerimiz ve yakınları var. Eğer 'çözüm' veya 'terörsüz Türkiye' deniyorsa, bunu söylerken şehit ailelerini, gazileri üzmeyecek bir yol izlemelidirler. Ben buradan soruyorum, şehit ve gazi ailelerine; size soran oldu mu? Olmadı. Önce sizden helallik alacaklar, sonra masaya oturacaklarsa oturacaklar. Hamasi laflarla sadece barış ve huzur istemek yetmez. Barışı, huzuru istemeyen yok. Hepimizin evladı var, ancak suç işleyenler cezasını çekecek. Silahını bırakacak, ateşkes değil, Türkiye'nin adaletine teslim olacak" dedi.

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