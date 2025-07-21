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Mansur Yavaş başkanlık teklifini reddetti: Uygun bulmuyorum

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanvekilliği görevine Zeydan Karalar getirilmişti. Ancak Karalar’ın da tutuklanmasıyla bu görev Vahap Seçer’e geçti. Seçer’in göreve seçilmesinden önce ise bu teklifin Mansur Yavaş’a götürüldüğü, ancak Yavaş’ın teklifi kabul etmediği öğrenildi. ChatGPT’ye sor

Haber Merkezi
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Mansur Yavaş başkanlık teklifini reddetti: Uygun bulmuyorum
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 23 Mart’ta tutuklanmasının ardından Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanvekilliği için 28 Mart’ta seçim yapıldı ve göreve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar getirildi. Ancak Karalar da 5 Temmuz’da gözaltına alınıp tutuklandı.

Sözcü yazarı Saygı Öztürk’ün haberine göre, Karalar’dan boşalan TBB Başkanvekilliği için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teklif götürüldü ve bu konuda kendisiyle görüşmeler yapıldı.

Uygun görmedi

Fakat Mansur Yavaş, başkanlık teklifini reddettiğini bildirdi. Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği Başkanlığı görevinde bulunduğunu hatırlatarak iki görevin birden üstlenilmesini uygun görmediğini söyledi.

Siyasetin deneyimli isimlerinden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, İmamoğlu ve Karalar’ın tutuklanmasından sonra Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı’na aday gösterildi. 16 Temmuz’da yapılan seçimde 131 oy alarak Başkanvekili seçildi.

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