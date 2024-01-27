Mansur Yavaş: Gün gelecek Ankara'da toplu ulaşım bedava olacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, göreve başladığı 2019 yılından 2024 yılına kadar Ankara'da gerçekleştirilen ve devam eden projelerini, Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen “5 Yılın Projeleri Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı”nda anlatıyor.

ABB Başkanı Yavaş’ın konuşmasından satır başları şöyle:

“Bugün buraya 5 yılımızı paylaşmaya, yaptığımız ve yapacağımız projeleri anlatmaya geldik. Bugün buraya Ankara halkına hesap vermeye geldik. Hepinize şükranlarımı sunuyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz.

5 yıl boyunca hiçbir fotoğrafımı meydanlarda görmediniz. Televizyonlara yılda 1 veya 2 kere, onda da sadece projelerimizi anlatmak için çıktı. Masraf olmasın, bu halkın parası diye toplu açılışlar dışında hiçbir açılış yapmadık. Bu kentin kodlarında olan sevgi ve kardeşliği yeniden kazandırdık. Kimseyi farklı düşünüyor diye dışlamadık. Oy vermeyenlere tek bir kötü sözümüz olmadı. Kimseyi kutuplaştırmadık. Kimseyle polemiğe de girmedik. İşimize odaklandık, sadece ve sadece Ankara için çalıştık. Buradan 6 milyon hemşerime sesleniyorum; biz az konuştuk, çok çalıştık. Bu yüzden biz az laf çok iş diyoruz.

Bu kenti nakış nakış işledik

Bizler 5 yıl önce yıllardan beri yorulan, gerilen, kutuplaştırılan bir kentin yönetimini devraldık. Oysa ki Ankara binlerce yıl farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış kadim bir kenttir. 'Kim daha çok oy verdiyse o bölgeden hizmete başlarım' demedik. Genci yaşlısı, kadını erkeği, köylüsü kentlisi, öğrencisi çalışanı demeden hep birlikte olmanın mutluluğunu kentimizin tamamına nakış nakış işledik. Hesap verebilir bir yönetim anlayışını hakim kıldık.

Evet büyük projeler yaptık. Köprüler, yollar, büyük tesisler kazandırdık. Ama en büyük projemiz başkente kazandırdığımız huzur ortamı oldu. En çılgın projemiz; kente getirdiğimiz adalet, kardeşlik ve güven duygusu oldu. Projeler yapmak elbette değerli ama bunu dürüst, şeffaf ve doğru yapmak projelerden çok daha değerli. Bugüne kadar 4 binden fazla ihalemizi canlı olarak yayınladık. Tüm mali tablolarımızı ve Sayıştay raporlarını yayınlıyoruz, korkacak hiçbir şeyimiz yok. Her fırsatta hesap veriyoruz. Yandaşlara değil, hak edene iş veriliyor. 'Çalıyor ama çalışıyor' sözü artık bu kentin bağrından sökülüp atılmıştır.

Şu cümleleri hatırlıyorsunuz değil mi seçimden önce: ‘Bakalım bu seçimden önce de şapkadan ne tavşan çıkacak? Sosyal yardımları kesecekler, personeli işten çıkaracaklar, onlar belediyeleri yönetemezler, o kadar borçlu ki ilk ayın maaşını bile ödeyemezler…’ Bu korkunun siyasetinin gerçek olmadığını artık herkes gördü. Maaşlar gününde ödendi.

Bir de üzerine eski dönemin, 300 milyon dolarlık Anka Park için alınan ve 3 yıl sonra ödemesine başlanacak, bu durumda faizini hesap edin. 300 milyon dolarlık borcu kapattık. Zorla mitinglere, açılışlara götürülen personel artık sadece ve sadece işini yapıp ekmeğini kazanıp karşılığını da alır hale geldi.

2023 bütçesini 5 milyar dolarla kapattık

Otobüs biletini 30 liradan, 1 dolardan sattılar. Bizim dönemimizde bilet yarım dolar. Ayrıca sosyal destek alan ailelerin 100 bine yakın çocuğu evden okuluna ücretsiz gidiyor, parasını sosyal hizmetler ödüyor. ASKİ’de suyun metreküp fiyatı ortalama 1.6 dolardı. Yani bugünün parasıyla o garip gurebaya 50 liraya su satmışlar. Seçimlerden önce yüzde 50'ye indirildi. Şu anda suyu 0.7 dolara satıyoruz. Yani 21 liraya temiz suyu vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Sosyal destek alan ailelere tonu 1 liradan veriyoruz. Yani suya 200 lira yerine 10 lira veriyorlar. Öğrenci evlerine yüzde 20 su indirimi uyguluyoruz.

5 milyar dolarla geçen senenin bütçesini kapattık. Sanki Mansur Yavaş’ın cebinden çıkıyor, halkın cebinden çıkıyor. Bula bula 2 milyar dolar bulduk. Banka diretti, Meclis kararı olması için. Gönderdik. Kendi yaptıkları bütçeyi de inkar ettiler, hala bekliyor. Hiçbir şekilde bize engel olamayacaklar, biz durmuyoruz. Peki ne yaptılar? 1.6 dolara sattıkları su paralarını ABB’nin fen işlerine, onların en büyük projem dedikleri çöp projelerine aktardılar, uçak, helikopter aldılar, havacılık okulu açtılar. Bunların hepsi ortadan kalktı. Şimdi Ankara Büyükşehir’in tüm parası, bize emanet edilen para için son derece cimri davranıyoruz.

2010-1018 yıllarında Ankara’da bir vatandaşımız su ve toplu taşıma giderine asgari ücretinin yüzde 14.73’ünü ödüyordu. 2019-2023 yıllarında ise su ve toplu taşıma giderleri yüzde 8’e ilerledi. İşte belediyecilik budur, halkı kazıklamak değildir. Ulaşım, su gibi en hayati hizmetlerini hem kaliteli hem de ucuz vermek durumundayız. İnşallah Allah o günleri de göstersin. Gün gelecek Avrupa’da olduğu gibi Ankara’da da toplu ulaşım ücretsiz hale gelecek. Belediyecilik budur.

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