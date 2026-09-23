Mansur Yavaş CHP’den istifa etti: Yoluma bağımsız devam edeceğim

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı. Yavaş, siyasi yoluna bağımsız olarak devam edeceğini bildirdi.

Yavaş, kararını açıkladığı mesajında 19 Mart’ta başlayan ve mutlak butlan tartışmalarıyla devam eden sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Bugün yapılan bazı açıklamalar nedeniyle ayrılıyorum"

CHP içinde yaşanan tartışmaların partiye ve Türkiye’de demokratik siyaset umuduna zarar verebileceğini daha önce de ifade ettiğini belirten Yavaş, "Bugün yapılan bazı açıklamalar nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum" dedi.

Seçmen iradesine vurgu yapan Yavaş, "Seçmenin iradesine sadakat, siyasetin namusudur" ifadesini kullandı.

Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görevine devam edeceğini belirterek, "Bundan sonra da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak; bana oy veren ya da vermeyen, hangi siyasi görüşten olursa olsun bütün Ankaralılara aynı anlayışla hizmet etmeye devam edeceğim" dedi.

Sevgili Hemşehrilerim,

Siyasette bazı kararlar vardır; öfkeyle alınmaz, kırgınlıkla açıklanmaz. Uzun uzun düşünülür, vicdanla tartılır, sorumluluğu üstlenilir ve sonunda Türk milletinin huzurunda açıkça ifade edilir.



Bugün aldığım karar da böyle bir karardır.



19 Mart’la… — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) September 23, 2026

CHP Sözcüsü Sarı: Hayırlı olsun

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Mansur Yavaş'ın istifa kararının ardından yaptığı açıklamada "Hayırlı olsun siyasi aidiyetini netleştirmiş" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Yavaş'ın yaptığı açıklamada kullandığı ifadelere karşında "Kimse kendisini CHP’den üstün görmesin demek hadsizlik mi oluyor?" diye de ekledi.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk değerlendirme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Yavaş'ın istifasına ilişkin değerlendirmesi, "İstifa tek taraflı bir işlemdir. Kendi siyasal tercihi" oldu.

YENİ Parti'den ilk yorum

YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir ise "Sayın Mansur Yavaş 86 milyonun onur duyduğu, halkçı belediyeciliği ile öne çıkan belediye başkanımızdır. Kendi takdirleridir" ifadelerini kullandı.

Müslim Sarı, Yavaş'ın istifasından önce ne dedi?

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan Parti Sözcüsü Müslim Sarı, “Hiç kimse CHP’den üstün değildir. Hiç kimse kendisini CHP’den üstün görmesin. Önümüzdeki süreçte parti faaliyetleriyle alakalı programlar olduğunda, belediye başkanlarının buna uymasını bekleriz. Kendi genel başkanı dışında başka bir partinin genel başkanına, ‘Bilgi verdim’ diyemez. Biz, Belediye Başkanları Toplantısı’ndan sonra çıkacak duruma göre bir değerlendirme yaparız” dedi.

Mansur Yavaş'ın istifasının Sarı'nın açıklamalarının ardından gelmesi dikkat çekti.

7 belediye başkanı partiden ayrıldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den istifa etmesinin ardından Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Ayaş Belediye Başkanı İzzet Demircioğlu, Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Mustafa Koçak ve Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın CHP'den istifa etti.