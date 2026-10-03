Mansur Yavaş, CHP'den istifa sürecini anlattı: "Müslim Bey’in açıklamaları üzerine istifa kararı aldım"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'den istifa sürecine, cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarına ve "AK Parti’ye geçeceği" yönündeki iddialara ilişkin, Nefes Gazetesi'ne değerlendirmelerde bulundu.

İstifasının perde arkası

Yavaş, CHP’nin 103. kuruluş yıldönümü etkinliklerine katılmaması ve ardından yaptığı açıklamaların partide yarattığı rahatsızlık sürecini anlattı.

Mansur Yavaş, 10 Eylül'deki açıklamasında yer alan "Bugün ihtiyacımız olan şey yeni cepheler açmak değildir. Bugün ihtiyacımız olan; zamanı geldiğinde yeniden aynı masanın etrafında oturabilecek zemini korumaktır. Ben de o zemini korumaya çalışıyorum. Eğer bu tutumum her iki partinin genel merkezleri tarafından bir rahatsızlık sebebi olarak görülürse, gereğini yapmaktan da çekinmem" sözlerine, CHP Grup Başkanı Faik Öztrak'tan gelen yanıta değindi.

"Müslim Bey’in açıklamaları üzerine kararım değişti ve istifa kararı aldım"

İstifa kararının arka planını anlatan Yavaş, "Evet, Faik Bey’in o açıklaması üzerine istifa metni hazırladım. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu beni aradı ve ‘Bunları kafama takmamamı istedi’ ben de vazgeçtim. Metni öyle yırtıp atmadım ama rafa kaldırdım diyebilirim. Ancak Müslim Bey’in açıklamaları üzerine kararım değişti ve istifa kararı aldım" diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı'na aday olacak mı?

Cumhurbaşkanlığı adaylığı iddialarına ilişkin "Önceliğimiz Ankara" diyen Yavaş, "İzleyip, göreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Belediyecilik anlayışının temelinde vatandaşa dokunmak olduğunu vurgulayan Yavaş, belediyenin emeklilere yönelik sosyal yardımlarına dikkati çekerek, "Biz bunun için varız. Beton yapmak değil mesele, mesele halka dokunabilmek, onların yaşamını kolaylaştırmak." dedi.

AK Parti'ye geçecek mi?

Beştepe’de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleşen görüşmenin ardından gündeme gelen "AK Parti’ye geçecek mi?" sorusuna tek cümleyle yanıt veren Yavaş, "İstifa metnimdeki o cümlelere bakın" diyerek metindeki şu ifadelere işaret etti:

"İnsanlar sandığa giderken yalnızca bir isme değil, bir siyasi iradeye de oy verir. Bu nedenle seçmenin iradesini yok saymayı, onun oyuyla elde edilen makamları seçmenin onay vermediği siyasi adreslere taşımayı doğru bulmadım, bugün de bulmuyorum. Seçmenin iradesine sadakat siyasetin namusudur."