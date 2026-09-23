Mansur Yavaş, CHP’den istifasından sonra yoluna nasıl devam edecek?

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın üyesi olduğu CHP’den istifa etmesiyle CHP bir büyükşehir belediyesini daha kaybetti. Ancak Yavaş YENİ Parti’ye de geçmeyerek yoluna bağımsız devam edeceğini açıkladı.

Yavaş’ın CHP’deki mutlak butlan süreci, YENİ Parti’ye geçip geçmeyeceği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yaptığı görüşme etrafında haftalardır nasıl bir karar alacağı bekleniyordu.

CHP kurultayı davasında “mutlak butlan” kararının verilmesinin ardından temmuz ayında çok sayıda milletvekili ve üye CHP’den istifa ederek YENİ Parti’yi kurmuştu.

Bu süreçte yol haritası en çok merak edilen isim de CHP ile gerginlik içindeki Mansur Yavaş'tı.

Yavaş’ın ardından ona yakın çalışan Ankara’nın Beypazarı, Kalecik, Güdül, Polatlı, Ayaş, Şereflikoçhisar ve Elmadağ ilçelerinin belediye başkanları ile Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin bazı üyeleri de istifa kararlarını açıkladı.

Yavaş CHP’nin hangi açıklaması nedeniyle istifa etti?

CHP Sözcüsü ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Müslim Sarı’nın bugün düzenlediği basın toplantısında Yavaş ile ilgili soru üzerine verdiği yanıt Yavaş için adeta bardağı taşıran son damla oldu.

Yavaş’ın Erdoğan ile 9 Eylül’de yaptığı görüşmeye ilişkin YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’i de bilgilendirmesi ve aynı gün düzenlenen CHP kuruluş resepsiyona katılmaması CHP’de rahatsızlık yaratmıştı.

Sarı bugünkü basın toplantısında “Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurumsal kimliği hepimizin üstündedir, hepimizin önündedir. Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi’nden üstün değildir ve kendisini Cumhuriyet Halk Partisi’nden üstün görmemelidir” demişti.

Yavaş istifa açıklamasında bu sözlere yanıt vererek “Kendimi hiçbir zaman siyasi partilerin üzerinde görmedim. Böyle bir iddiayı hadsizlik sayarım. Daha önce, parti içinde şahsımla veya izlediğim tutumla ilgili bir rahatsızlık varsa bunun gereğini yapacağımı söylemiştim. Ve bugün yapılan bazı açıklamalar nedeniyle; Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum” dedi.

Sarı ise Mansur Yavaş’ın istifa kararının ardından yaptığı açıklamada “Bize ‘hayırlı uğurlu olsun’ demek düşer” diyerek şunları kaydetti:

“Biz, kendisinin Cumhuriyet Halk Partisi’nin siyasal ve kurumsal kimliği içerisinde siyaset yapmaya devam etmesini tercih ederdik. Bu konudaki düşüncelerimizi de daha önce defalarca dile getirdik. Kendisi bugüne kadar CHP içerisinde kalacağını ifade ediyordu. Gelinen noktada bu, kendi değerlendirmesi ve kendi tercihidir.”

Önümüzdeki günlerde CHP butlan yönetiminin elinde kalan belediyelerin başkanlarını bir toplantıda bir araya getirmesi bekleniyor. Yavaş’ın istifa kararıyla artık bu toplantıya katılıp katılmayacağı tartışmalarından da uzak kaldığına dikkat çekiliyor.

Sarı, “Önümüzdeki süreçte parti aidiyetiyle ilgili faaliyetler ve etkinlikler olduğunda, bütün belediye başkanlarımızın buna katılmasını ve uymasını bekleriz. Bir belediye başkanımız bir işlem yaparken, kendi genel başkanı dışında başka bir partinin genel başkanına da bilgi verdiğini söyleyemez. Bunu diyemez” ifadelerini kullanmıştı.

Yavaş yoluna nasıl devam edecek?

Yavaş'ın CHP’den istifa etme ve bağımsız kalma kararının ardından YENİ Parti’den ılımlı tonda açıklamalar geldi.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, “Mansur Yavaş 86 milyonun onur duyduğu bir belediye başkanımızdır. Ayrıca bir açıklama yapma gereği duyarsa kendisi yapacaktır” ifadelerini kullandı.

DW Türkçe’den Gülsen Solaker'in edindiği bilgilere göre Yavaş’ın ve ardından pek çok ilçe belediyesinin istifası daha önce konuşulmuş ve kararlaştırılmıştı.

Ancak Sarı’nın son sözleri bu süreci tetikleyen bir etken oldu.

Yavaş’ın cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili olarak nasıl bir tutum izleyeceği de en çok merak edilen konuların başında geliyor.

Solaker'in Yavaş’ın siyasi çizgisini yakından takip eden farklı isimlerden edindiği bilgilere göre Yavaş CHP’den istifasının ardından YENİ Parti’ye katılmayı düşünmüyor.

Öte yandan cumhurbaşkanlığı adaylığı meselesinde şimdiye kadar daha temkinli bir tutum takınan Yavaş’ın bir partiye katılmayarak kendisini “partiler üstü” bir konuma oturtmayı tercih edebileceği yorumları yapılıyor.

Bu kapsamda Özel’in geçtiğimiz günlerde T24’e demecinde sarf ettiği, “Ekrem Başkan aday olmasın diye her şeyi yapacaklar. Bu durumda Mansur Yavaş’ın adaylığı çok önemli bir seçenektir. Ancak şurada hassas bir şey söyleyeyim. İlk günden beri söylüyorum. Kimseyi kimsenin yedeği ilan etmiyoruz” sözlerine dikkat çekiliyor.

Ankara kulislerinde gündeme gelen senaryolardan biri Yavaş’ın farklı muhalefet partilerinin bir araya gelerek kendisini aday göstermesine itiraz etmeyebileceği ama tek başına inisiyatifle cumhurbaşkanı adayı olarakkendisinin çıkmak istemeyeceği yönünde.

Ancak bu noktada iktidarın Yavaş ile ilgili nasıl bir tutum izleyeceği de yakından takip ediliyor.

CHP’deki butlan süreci Yavaş’ı nasıl etkiledi?

CHP’nin iki güçlü cumhurbaşkanı adayından biri olan Yavaş’ın konumu, CHP kurultayına ilişkin “mutlak butlan” kararıyla başlayan yönetim krizinden bu yana sıkça tartışılıyordu.

Özgür Özel’in YENİ Parti’yi kurmasının ardından Yavaş’ın CHP’de kalıp kalmayacağı veya yeni partiye geçip geçmeyeceği siyasi gündemin başlıklarından biri hâline gelmişti. Ancak Yavaş iki parti arasındaki gerilimden etkilenmemeye çalışarak mesafeli bir tutum izlemişti.

Ağustos ayı sonunda CHP Sözcüsü Sarı, Yavaş’ın siyasete CHP çatısı altında devam etmek istediğini söylerken, CHP’li belediye başkanları ile belediye meclis üyelerinden siyasi aidiyetlerini netleştirmelerini istemişti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ise Sarı ile Yavaş arasında Yavaş’ın siyasi geleceğine ilişkin bir görüşme yapıldığı iddiasını yalanlamıştı. Belediyenin açıklamasında, Yavaş’ın bir karar alması hâlinde bunu kendisinin duyuracağı vurgulanmıştı.

Bu nedenle Yavaş son istifa açıklamasında parti içindeki ayrışmaya ve gerilime de değindi.

Mutlak butlan etrafında yürüyen sürecin CHP’de derin bir bölünmeye yol açabileceğini daha önce dile getirdiğini belirten Yavaş, muhalefetin birbirini tüketmesinin demokratik yollarla iktidar değişikliği ihtimaline zarar vereceği görüşünü yineledi.

Erdoğan görüşmesi neden tartışma yaratmıştı?

Yavaş’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’la 9 Eylül’de Beştepe’de görüşmesi, siyasi geleceğine ilişkin tartışmaları ve gerilimi iyice artırdı.

Yavaş, görüşmenin Ankara’nın metro yatırımları ve diğer projeleri için yapıldığını açıklarken, hem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu hem de YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’i görüşmeden haberdar ettiğini de bildirdi.

Erdoğan ile görüşmesine siyasi anlam yüklenmesine karşı çıkan Yavaş, CHP ve YENİ Parti genel merkezlerinin iki tarafla da temasını rahatsızlık nedeni olarak görmesi hâlinde “gereğini yapmaktan” çekinmeyeceğini ifade etmişti.