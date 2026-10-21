Mansur Yavaş cumhurbaşkanlığına aday olacak mı? Başdanışmanından dikkat çeken açıklama

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın başdanışmanı, eski AK Parti Gümüşhane Milletvekili Feramuz Üstün, Yavaş’ın cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin açıklamalarda bulundu. Anadolu’da birçok kişinin Yavaş’ın vereceği kararı merakla beklediğini ifade eden Üstün, adaylık ihtimaline yönelik dikkat çeken değerlendirmeler yaptı.

Üstün’den Mansur Yavaş’ın adaylığına ilişkin dikkat çeken açıklama

Geçtiğimiz hafta Adana’da çeşitli etkinliklere katıldığını aktaran Üstün, en çok Mansur Yavaş’ın aday olup olmayacağının sorulduğunu söyledi. Gelecek Partisi’nin kurucuları arasında da yer alan Üstün, Anadolu’da geniş bir kesimin Yavaş’ın vereceği kararı beklediğini ifade etti. Yavaş’ın adaylık konusundaki yaklaşımını ise şu sözlerle aktardı:

Mansur Başkan ‘Ben hizmeti vatan görevi olarak gördüm, askerlik görevi gibi gördüm. Eğer vatandaş benden böyle bir şey beklerse, milletin benden böyle bir beklentisi olursa ben bunu askerlik görevi sayarım. Vatanperver birisinin de askerlikten kaçma gibi bir şeyi olmaz’ diyor. Kendisi şu anda kararını vermiş değil ama bana göre Yavaş’ın aday olmama ihtimali yoktur. Adaylıktan geri duramaz. Yani toplum istiyor, konu kendisinden de çıkmıştır.

Mansur Yavaş’a AK Parti seçmeninden de destek gelebilir

Mansur Yavaş’ın toplumun farklı kesimlerinden destek gördüğünü savunan Üstün, yalnızca muhalefetin değil, AK Parti seçmenlerinin de Yavaş’a destek verebileceğini dile getirdi. Üstün, konuya ilişkin değerlendirmesinde “Millet sahiplenmiş. Bütün muhalefet partileri, hatta AK Parti’den de destek gelir’’ ifadelerini kullandı ve şöyle devam etti:

Karadeniz AK Parti’nin en güçlü olduğu yerlerden biri, orada da insanların mevcut durumla alakalı müthiş sıkıntıları var, dertleri var. Ama vatandaş intikam duygusuyla hareket edebilecek yeni bir yapının oluşmasını da istemiyor. Seferoğulları, Tellioğulları kavgası gibi insanların perişan olmasını istemiyorlar. Onun için Yavaş hepsine makul geliyor.. Bize de şu anda en fazla ihtiyacı olan, bizi yönetecek insanlara ait bir güven duygusudur.