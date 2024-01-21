Mansur Yavaş: Doğrudan doğruya Türk milliyetçisiyiz bunu herkes bilsin

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ilk seçim bürosunu 21 Ocak'ta Keçiören'de açtı.

Yağış altında gerçekleşen programda, mevsimlik milliyetçi olmadıklarının altını çizen Yavaş, "Doğrudan doğruya Türk milliyetçisiyiz bunu herkes bilsin. Kaldırılan T.C. tabelalarını geldiğimiz hafta yerine çaktık" ifadelerini kullandı.

Ankara'nın kaldırımlarından ayrımcılığı söktüklerini savunan Yavaş, 'çalışıyorlar ama çalışıyorlar' kavramını tümüyle ortadan kaldırdık. Ankara'nın dürüst yönetilebileceğini herkese gösterdik" dedi.

Mansur Yavaş, "Keçiören Belediyesi büyükşehirle yıllardır kavgalı oldu. Umduk ki bu dönem öyle bir şey olmaz, elimizden tutarlar ama tüm yaklaşımlarımıza rağmen bu olmadı. Yakında Keçiören adayımızı açıklayacağız, benimle el ele tutuşacak bir adayı seçme zamanımız geldi" dedi.

AK Parti Ankara'da Mansur Yavaş'ın karşısına Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'u aday göstermişti.