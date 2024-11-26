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Mansur Yavaş duyurdu: Gençlerin hayatını kolaylaştıracak uygulamamızı hayata geçirdik

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, öğrencilere ücretsiz yemek desteği kapsamında "Gençlik Sofraları" uygulamasını başlattıklarını açıkladı. Yavaş, üç farklı noktada kurulan bu sofralarda öğrencilerin hafta içi her gün ücretsiz yemek sunulacağını duyurdu.

Haber Merkezi
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Mansur Yavaş duyurdu: Gençlerin hayatını kolaylaştıracak uygulamamızı hayata geçirdik
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, öğrencilere ücretsiz yemek desteği kapsamında "Gençlik Sofraları" uygulamasını hayata geçirdiklerini bildirdi.

Yavaş, uygulamaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Üniversite Ankara'da okunur' diyerek Başkentli öğrencilere sıcacık bir yuva olmaya devam ediyoruz. Gençlerin hayatını kolaylaştıracak 'Gençlik Sofraları' uygulamamızı hayata geçirdik. Öğrencilerin yoğun olarak kullandığı 3 bölgede kurduğumuz Gençlik Sofraları’nda gençler, BELPA AŞ mutfağında hazırlanan, ücretsiz 4 çeşit anne eli değmiş gibi sağlıklı, lezzetli ve sıcak yemek hizmeti ile buluşuyor. Gazi Mahallesi Gençlik Sofrası (Emniyet Mah. Silahtar Cad. No:36 Yenimahalle), Sıhhiye Gençlik Sofrası (Sıhhiye Çok Katlı Otopark 1. kat) ve 100. Yıl Gençlik Sofrası’na (İzmir 2 Cad. Kızılay) Hafta içi her gün, 18.00-20.00. (Öğrenci kimlik kartı ile) Haydi Gençler, soframızda yemek hazır"

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