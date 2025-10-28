Mansur Yavaş: Halkımız engellemelere cevabı sandıkta veriyor, vermeye devam edecek

Konuşmasında, Ankara’nın özellikle uzak ilçelerinde yaşanan sorunlara değinen Mansur Yavaş, “Biz Adem Başkan ile el ele çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Ankara’nın uzak ilçelerinin şöyle bir durumu var; coğrafi olarak başkentteyiz ancak ne taşrayız ne de tam anlamıyla başkentiz. Bunu ben Beypazarı Belediye Başkanı’yken çok yaşadım. Göreve geldiğimde, daha uzak ilçelerin problemlerini bildiğim için öncelikle o bölgeleri yeniden kalkındırmak için çalışmaya başladık. Cumhuriyetin başkentinde birçok köyde kanalizasyon yoktu, su yoktu, adeta terk edilmiş gibiydi. Bu durumu tespit eder etmez, ilçeleri ve mahalleleri cumhuriyetin başkentine yakışır hale getirmek için çalışmalara başladık. Elmadağ’ın şansı, Adem Başkan’ın bize yol göstermesiydi” ifadelerini kullandı.

“Ankara’nın hiçbir bölgesi mahrum kalmayacak”

Yavaş, belediye olarak tüm ilçelerde hizmetleri eşit şekilde sürdürdüklerini belirterek, “31 Mart seçimlerinde üç olan belediye çalışanımız 16’ya çıktı. Ankara’nın tümünü hiçbir yerde mahrumiyet kalmayacak şekilde ayağa kaldırmak için çalışıyoruz. Kırsal bölgelere de aynı desteği veriyoruz. Herkesin doğduğu yerde geçimini sağlayabilmesi için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Bundan sonra da belediye başkanlarımızla birlikte Ankara’nın her köşesine hizmet götürmeye devam edeceğiz. Bu tesisler hayırlı, uğurlu olsun” diye konuştu.

“Engellemelere rağmen halkımız desteğini sürdürüyor”

Belediye Meclisi’nde geçmiş dönemde yaşanan zorluklara da değinen Yavaş, “Geçen dönem mecliste sayımız çok azdı, çok engellemelerle karşılaştık. Sayın Cumhurbaşkanı’nın onayladığı krediyi bile reddetmişlerdi. Bunu kamuoyuna anlattık ve Ankara halkı cevabını sandıkta verdi. Hasanoğlan Eğitim Enstitüsü’nü ziyaret ettikten bir gün sonra Milli Eğitim bize yazı yazıp geri aldı. Ancak bu engellemelere vatandaşımız cevabı sandıkta veriyor ve vermeye devam edecek. Bunu ilk seçimde hep birlikte göreceğiz” ifadelerini kullandı.

“Ahmet Çalık’ın ismini yaşatacağız”

Yavaş, Ahmet Çalık Kapalı Spor Salonu projesine ilişkin de bilgi verdi. “Ahmet Çalık Kapalı Spor Salonu sözümüz söz. Yılbaşından sonra temelini atıyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak Ahmet Çalık’ın adını yaşatacağız ve yeni Ahmet Çalıkların yetişmesi için projemizi hayata geçireceğiz” dedi.