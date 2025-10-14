Mansur Yavaş için soruşturma izni talebi hakkında Ankara kulislerinde neler konuşuluyor?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, belediyenin 2021-2024 yılları arasındaki konser harcamalarına ilişkin yürütülen soruşturmada, “usulsüzlük”, “kamu zararına yol açma” iddiaları ve “denetim görevini ihmal etme / görevi kötüye kullanma” suçlamalarıyla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş için İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni talep etmiş durumda.

Nefes yazarı Aytunç Erkin, bugünkü köşesinde bu konuyu ele aldı.

Erkin, Ankara kulislerinde bu sürecin farklı şekillerde değerlendirildiğini belirtti. Erkin'in aktardığına göre bazı kaynaklar, soruşturmanın sonucuna göre Yavaş'ın siyasi konumunun güçlenebileceğini öne sürerken; Yavaş'a yakın çevreler ise soruşturmayı "belirli çevrelerin yürüttüğü algı operasyonu" olarak nitelendiriyor.

"Bu soruşturma ya da operasyon Gökçek Ailesi üzerinden medyada yürüyor"

Erkin, Ankara kulislerindeki değerlendirmeleri şöyle yazdı:

"Ankara koridorlarını yakından takip edenlerin (ki bu isimler ne Yavaş'a ne de iktidara yakın) değerlendirmesi şöyle:

Bu soruşturma ya da operasyon Gökçek Ailesi üzerinden medyada yürüyor. Eğer bir soruşturma izni çıkmazsa Mansur Yavaş'ın haklı olduğu ortaya çıkacak. Soruşturma izni çıkarsa kamuoyunda soruşturmanın siyasi olduğu kanaati güçlenecek. Bu durumda da Mansur Yavaş daha güçlü bir siyasi figür olacak. Her durumda Yavaş'a katkısı olan bir süreç.

Şimdi gelelim Mansur Yavaş'a yakın isimlerin 'konser iddianamesi' ve 'Yavaş-Uzunoğlu'nun soruşturmaya dahil edilmesiyle' ilgili yaptıkları değerlendirmelere.

Mansur Yavaş'a yakın isimler, soruşturmanın 'belirli çevrelerin yürüttüğü' iftira ve algı kampanyası olduğunu düşünüyor. Hatta, Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında 'görevi kötüye kullanma ve görevi ihmal' iddiası ile İçişleri Bakanlığı'ndan ön inceleme yapılması talebinin de kendilerine ulaşmadan bazı "medya organlarına" sızdırıldığını ifade ediyorlar.

...

Mansur Yavaş'ın hukukçuları şu değerlendirmeyi yapıyor:

'Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından lehe olan hiçbir hukuki düzenleme, bilgi ve belge değerlendirilmeden Mansur Yavaş ile Nevzat Uzunoğlu hakkında sadece ‘iddia konusu olayda denetim görevinin ihmali ‘denetim görevinin ihmali suçu' oluşturabileceği, bu nedenle haklarında görevlerini yapmakta ihmal gösterip göstermediklerinin tespit edilmesi gerektiği' gibi soyut ifadelerle ön inceleme yapılması talep edilmiştir.'

Ancak durum ortada: Yavaş, üst yönetici olarak görevini yerine getirmiştir ve yapılan soruşturmada hiçbir kusur ve dahli tespit edilmemiştir.

Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu'nunsa görev tanımı hukuken açıktır ve bir daire başkanlığının iş ve işlemlerini amir olarak denetleme yetkisi bulunmamasına rağmen hangi gerekçe ile hangi görevini ihmal ettiği belirtilmemiştir.

Mansur Yavaş'ın yakın çevresinin yaptığı değerlendirme de şöyle:

'Tozlu raflarda yıllarca bekletilen yolsuzluk dosyaları dururken soruşturmalarda seçici davranan bir yargı görüyoruz. Siyasetin etkisi ile başlatılan bu girişim, örneklerini çokça gördüğümüz ‘iftiracı ve yalancı tanık yaratma sürecinin' ilk adımı. Yine de şuna inanıyoruz: Ankara'da hakimler var.'"