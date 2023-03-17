Mansur Yavaş: İki görev bir arada yürütülebilir

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı yardımcılığı ile belediye başkanlığının bir arada yürütülmesinin mümkün olabileceğini söyledi. Teke Tek programında Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlayan Yavaş, "Sayın Binali Yıldırım için aynı fikri önerenler, İBB Başkanı olunca Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak diyenler şimdi olmaz diyorlar. Şunu söyleyeceğim sadece, iki üç tane idare profesörünün açıklaması var. En önemlisi hocaların hocası Ergun Özbudun. Dün yaptığı açıklamada bunun gayet mümkün olduğunu açıkladı. İki görev bir arada yürütülebilir" dedi.

"Vaktimiz olsaydı öneri sunacaktık"

Mansur Yavaş Altılı Masa'da yaşanan krize ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak önerilmelerine ilişkin olarak, "Vaktimiz olsaydı şunu önerecektik, Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak beni ve Ekrem Başkanı ilan edin, genel başkanlarımız milletvekili olsun ve partilerin başında olsunlar. Kendi grupların başında olmasının daha mantıklı olduğunu düşünüyorum" açıklamasını yaptı.