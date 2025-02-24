  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Mansur Yavaş: "İtiraz ettiğim ön seçim değildi"
Takip Et

Mansur Yavaş: "İtiraz ettiğim ön seçim değildi"

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, CHP'de devam eden cumhurbaşkanlığı ön seçimine ilişkin konuştu. Bugün yayınlanan bir anketi hatırlatan Yavaş, "İtiraz ettiğim şey ön seçim değildi. Henüz tarihi belli olmadığı için erken demiştim. Hâlâ yüzde 38 kararsız var" dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Mansur Yavaş: "İtiraz ettiğim ön seçim değildi"
Takip Et

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, CHP'de devam eden cumhurbaşkanlığı ön seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu resmen cumhurbaşkanı aday adayı olurken, ABB Başkanı Yavaş ön seçime katılmadı.

"Ankette hâlâ kararsızlar var"

Yavaş, "İtiraz ettiğim şey ön seçim değildi. Henüz tarihi belli olmadığı için erken demiştim. Bugün yayınlanan bir ankete hâlâ yüzde 38 kararsız var. İktidara oy evren seçmenin iktidardan uzaklaştığını ama muhalefette de yeterli enerjiyi göremediği için kararsız olduğunu düşünüyorum. Bizim bir an evvel seçim tarihi belli oluncaya kadar belediye başkanları olarak halkın sorunlarına eğilmemiz gerekiyor." dedi.

"Artık soruşturmalara alıştık"

Mansur Yavaş, hakkında altı soruşturma başlatılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ilişkin ise ""Ben Ekrem Beyle iki gündür sabahları konuşuyorum. Artık her sabah bir soruşturmayla uyanıyoruz. Gelişmeleri birlikte takip ediyoruz. Sanıyorum önümüzdeki günlerde ifadesini de verecek. Artık alıştık. Şunu hiç kimse unutmamalı: CHP'nin belediye başkanları, milletvekillerinin dayanışma duygusunu kimse hafife almasın. Sonuna kadar haksız ve hukuksuz uygulamalara birlikte karşı duracağız" dedi.

Ekrem İmamoğlu'dan ön seçim mesajı: 'Mühür milletin elindedir'Ekrem İmamoğlu'dan ön seçim mesajı: 'Mühür milletin elindedir'Gündem
Mansur Yavaş'tan cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması: Toplum ne isterse...Mansur Yavaş'tan cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması: Toplum ne isterse...Gündem
Gündem
Müsavat Dervişoğlu, "CHP’nin adayına mı destek vereceksiniz” sorusuna ne yanıt verdi?
Müsavat Dervişoğlu, "CHP’nin adayına mı destek vereceksiniz” sorusuna ne yanıt verdi?
DEM Parti tarih verdi! PKK elebaşı Öcalan'ın çağrısı ne zaman gelecek?
DEM Parti tarih verdi! PKK elebaşı Öcalan'ın çağrısı ne zaman gelecek?
İstanbul Pendik'te panik anları! 4 katlı bina tahliye edildi
İstanbul Pendik'te panik anları! 4 katlı bina tahliye edildi
Google Türkiye'den yorum yasağı açıklaması: "Kullanmaya devam edebilirsiniz"
Google Türkiye'den yorum yasağı açıklaması: "Kullanmaya devam edebilirsiniz"
TÜİK açıkladı: Türkiye'de 2024 yılında kaç çift boşandı?
TÜİK açıkladı: Türkiye'de 2024 yılında kaç çift boşandı?
Hatimoğulları: "Bizdeki bilgi Öcalan'ın mesajının 'videolu' olacağı yönünde"
Hatimoğulları: "Bizdeki bilgi Öcalan'ın mesajının 'videolu' olacağı yönünde"