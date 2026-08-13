Mansur Yavaş İYİ Parti'ye mi geçecek? İddiaya ilişkin ilk bilgi geldi
Siyaset dünyasını hareketlendiren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın İYİ Parti’ye transfer olacağı yönündeki iddiaya ilişkin ilk bilgi Nefes gazetesi yazarı Aytunç Erkin'den geldi.
Gazeteci Aytunç Erkin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın İYİ Parti’ye geçeceği yönündeki iddialara ilişkin aldığı bilgileri paylaştı.
Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Aytunç Erkin, gündeme gelen iddiaları Ankara Büyükşehir Belediyesi kaynaklarına sorduğunu belirterek aldığı yanıtı aktardı.
Aytunç Erkin'in aldığı bilgilere göre Mansur Yavaş'ın İYİ Parti'ye geçeceği iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Erkin’in paylaşımında “Bu iddia doğru değil. Sayın Yavaş, İYİ Parti’ye geçmiyor.” ifardelerini kullandı.