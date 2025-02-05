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Mansur Yavaş Kahramanmaraş'ta: Acıyı paylaşarak azaltacak, dayanışmayla yeniden ayağa kalkacağız

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş, 6 Şubat depremlerinin ikinci yılı nedeniyle Kahramanmaraş'taydı. Yavaş, "Bugün Kahramanmaraş’tayız. Kaybettiklerimizi rahmetle anıyor, geride kalanların yanında olmaya devam ediyoruz. Acıyı paylaşarak azaltacak, dayanışmayla yeniden ayağa kalkacağız" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
ANKA
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Mansur Yavaş Kahramanmaraş'ta: Acıyı paylaşarak azaltacak, dayanışmayla yeniden ayağa kalkacağız
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş,  6 Şubat depremlerinin ikinci yılı nedeniyle depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş'taydı.

Yavaş, X hesabından temaslarına ilişkin fotoğraflar yayınlayarak yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Kahramanmaraş’tayız. Kaybettiklerimizi rahmetle anıyor, geride kalanların yanında olmaya devam ediyoruz. Acıyı paylaşarak azaltacak, dayanışmayla yeniden ayağa kalkacağız."

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