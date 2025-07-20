Mansur Yavaş: Kıbrıs Türkü’nün haklı mücadelesini savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 20 Temmuz 1974’te gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı’nın 51. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“20 Temmuz 1974’te gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı, barışa ve insan onuruna sahip çıkan bir milletin iradesidir. Bu anlamlı günde Kuzey Kıbrıs’taki yurttaşlarımızın Barış ve Özgürlük Günü’nü yürekten kutluyor; başta merhum Bülent Ecevit, Necmettin Erbakan ve Rauf Denktaş olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum.

Kıbrıs Türkü’nün yanında durmaya, barışa ve adalete sahip çıkmaya devam edeceğiz. Haklı mücadelesini dün olduğu gibi bugün de savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz.”