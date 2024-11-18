Mansur Yavaş: Kılıçdaroğlu’nun duruşmasında yanında olacağım

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Kemal Kılıçdaroğlu hakkında hapis ve siyasi yasak istemiyle açılan haksız, hukuksuz davanın 22 Kasım'daki duruşmasına ben de katılacağım" dedi.

"Bu dava hepimizin davasıdır"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için hapis ve siyasi yasak istemiyle açılan dava hakkında açıklama yaptı. Yavaş "7. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu hakkında hapis ve siyasi yasak istemiyle açılan haksız, hukuksuz davanın 22 Kasım'daki duruşmasına ben de katılacağım. Bu dava, sadece Kılıçdaroğlu'nun davası değil, hepimizin davasıdır. Adalet tecelli edene kadar Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olacağız" ifadelerini kullandı.