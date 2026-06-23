Mansur Yavaş: Levent Koç iki gün önce elimi öpmek istedi, istifa iddiasını yalanladı

CHP'den istifa eden Haymana Belediye Başkanı Levent Koç'un aynı gün AK Parti'ye katılmasının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan dikkat çeken açıklamalar geldi.

Yavaş, Koç'un iki gün önce kendisini ziyaret ettiğini, elini öpmek istediğini ve AK Parti'ye geçmeyeceğini söylediğini belirtti.

Ankara Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, partisinden istifa etmesinin ardından aynı gün AK Parti'ye katıldı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Koç'a rozetini AK Parti Ankara Teşkilat Buluşması'nın ardından taktı.

Koç'un adı bir süredir Ankara'da AK Parti'ye geçeceği öne sürülen CHP'li belediye başkanları arasında yer alıyordu.

Koç ile Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı'nın 17 Haziran'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etmesi de tartışmaları artırmıştı.

"Hiçbir şey yokmuş gibi gitti"

Halk TV yazarı İsmail Saymaz'ın aktardığına göre Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Levent Koç'un iki gün önce belediyeye geldiğini belirterek, “Elimi öpmek istedi, öptürmedim. Hiçbir şey yokmuş gibi gitti. ‘Sırtımı sıvazlayın yeter, kimseyle işim yok. İyi yaptığım zaman iyi yaptın deyin, yeter' dedi” ifadelerini kullandı.

Yavaş, Koç'a AK Parti'ye geçeceği iddialarını sorduğunu ve Koç'un kendilerine “geçmeyeceğini” söylediğini aktardı. Yavaş, Koç'a “Geçmeyeceksen açıklama yap” diye mesaj attığını ancak açıklama yapılmadığını söyledi.

Koç'un Haymana'da kendi desteğiyle seçildiğini vurgulayan Yavaş, CHP'nin yaptığı ankette Koç'un önde çıktığını belirtti. Yavaş, “Tarihinde görmediği destek aldı benden dolayı” dedi.

Haymana'da Mansur Yavaş pankartlarının kaldırılmasına ilişkin de konuşan Yavaş, Koç'un “Her şeyi ben yaptım” şeklinde konuştuğunu öne sürdü. Yavaş, küçük belediyelerin büyükşehir desteği olmadan hizmet üretmesinin zor olduğunu belirterek, “Bizim de yaptıklarımız oluyordu, afişini astık. Rahatsız olduğundan biz indirdik” ifadelerini kullandı.

"Onlar bana sormadan geçmez"

Yavaş, Gölbaşı, Kalecik ve Nallıhan belediye başkanlarının AKP'ye geçeceği iddialarına ilişkin ise “Talep var hepsine ama vazgeçmiyorlar. Zaten bana sormadan geçmez onlar” dedi.