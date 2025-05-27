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Mansur Yavaş Panama, Ekvataror ve Senegal Büyükelçileri ile bir araya geldi

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Panama'nın Ankara Büyükelçisi Karina Arias, Ekvator'un Ankara Büyükelçisi Pedro J. Vintimilla Vega ve Senegal'in Ankara Büyükelçisi Moustapha Sokhna Diop ile görüştü.

Haber Merkezi
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Mansur Yavaş Panama, Ekvataror ve Senegal Büyükelçileri ile bir araya geldi
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Panama, Ekvataror ve Senegal Büyükelçileri ile görüştü.

Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kaydetti:

“Ülkemize yeni atanan Panama Büyükelçisi Sayın Karina Arias, Ekvator Büyükelçisi Sayın Pedro J. Vintimilla Vega ve Senegal Büyükelçisi Sayın Moustapha Sokhna Diop ile bir araya geldik.

Ankara ile bu ülkelerin yerel yönetimleri arasında kardeş şehir ilişkileri kurulması, ortak projeler, kültürel etkinlikler ve iş forumları yoluyla iş birliğinin geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum.”

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