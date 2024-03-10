Mansur Yavaş tarih verdi: Bütün yaşananları 1 Nisan’dan sonra açıklayacağım

İYİ Parti lideri Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasında bir süredir, cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olarak kamuoyu karşısına çıktığı süreçle ilgili tartışma yaşanıyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, gündeme ilişkin Sözcü yazarı Saygı Öztürk'e önemli açıklamalarda bulundu. 14 - 28 Mayıs'ta düzenlenen seçimde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ısrarıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 'cumhurbaşkanı yardımcısı adayı' olarak kamuoyu karşısına çıkan Yavaş, o süreçte yaşananlarla ilgili bilinmeyen pek çok şey olduğunu söyledi.

"1 Nisan’dan sonra açıklayacağım"

Yavaş, "Ben bütün yaşananları 1 Nisan’dan sonra açıklayacağım. Haksız bir şekilde üstümüze geliniyor. Bizim gündemimiz şu anda yerel seçimler. Yerel seçimlerin dışına çıkmak ya da çıkılmasında payım olsun istemiyorum" ifadesini kullandığı demecine şöyle devam etti:

"Susmayı tercih ediyorum. Ama inşallah nisan ayında, seçildikten sonra açıklama yapmamız gerekirse bunları da kamuoyuna anlatacağım."

Akşener'in kendisini korkaklıkla suçladığını hatırlatması üzerine Yavaş şunları kaydetti:

"Onları nisandan sonra konuşacağız. Televizyonda şunu söylemiştim: Ben Millet İttifakının belediye başkanı olarak seçildim. 31’ine kadar kendimi öyle görüyorum, onlar kabul etmese de ben öyle görüyorum. Başından beri böyle diyorum. Ama şu anda herkes kendi yolunda gidiyor. 31 Mart’a kadar bu şekilde davranmaya devam edeceğim."