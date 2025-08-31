Mansur Yavaş: TELE1’in ekranının karartılmasını kabul etmiyor, basın özgürlüğünün yanında duruyoruz
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Basının susturulması, demokrasinin sesinin kısılması demektir. TELE1’in ekranının karartılmasını kabul etmiyor, basın özgürlüğünün yanında duruyoruz" açıklamasını yaptı.
Ankara 23. İdare Mahkemesi, TELE1 kanalına, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) verdiği 5 günlük "ekran karartma" cezasının yürütmesinin durdurulması istemini reddetti.
Ankara Bölge İdari Mahkemesi bu kararı kaldırmaz ise TELE1 ekranı 31 Ağustos'u 1 Eylül'e bağlayan geceden itibaren 5 gün kararacak.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından TELE1'e destek açıklaması yaparak şuları kaydetti:
"Basının susturulması, demokrasinin sesinin kısılması demektir. TELE1’in ekranının karartılmasını kabul etmiyor, basın özgürlüğünün yanında duruyoruz. Bu süre zarfında TELE1’e destek için gündeme dair tüm gelişmeleri, http://tele1.com.tr üzerinden takip edeceğim."
Basının susturulması, demokrasinin sesinin kısılması demektir.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) August 31, 2025
