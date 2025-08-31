Mansur Yavaş: TELE1’in ekranının karartılmasını kabul etmiyor, basın özgürlüğünün yanında duruyoruz

Ankara 23. İdare Mahkemesi, TELE1 kanalına, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) verdiği 5 günlük "ekran karartma" cezasının yürütmesinin durdurulması istemini reddetti.

Ankara Bölge İdari Mahkemesi bu kararı kaldırmaz ise TELE1 ekranı 31 Ağustos'u 1 Eylül'e bağlayan geceden itibaren 5 gün kararacak.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından TELE1'e destek açıklaması yaparak şuları kaydetti:



"Basının susturulması, demokrasinin sesinin kısılması demektir. TELE1’in ekranının karartılmasını kabul etmiyor, basın özgürlüğünün yanında duruyoruz. Bu süre zarfında TELE1’e destek için gündeme dair tüm gelişmeleri, http://tele1.com.tr üzerinden takip edeceğim."