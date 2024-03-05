Mansur Yavaş 'Türkiye'de bir ilk' diyerek duyurdu
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 5 yıllık görev dönemindeki mali faaliyetlerdeki gelişmeleri içeren Seçim Öncesi Mali Raporu’nu açıkladıklarını duyurdu. Yavaş, "Halktan aldığımız paranın hesabını kuruşu kuruşuna halka vermeye devam edeceğiz." dedi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Seçim Öncesi Mali Raporu’nu internet sitesi üzerinden yayınladı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın göreve geldiği 8 Nisan 2019 tarihi ile 31 Aralık 2023 tarihi arasındaki gelişmeleri gösteren mali tabloların açıklandığı rapora göre, borçlarda 5 yılda 1 milyar 858 milyon 913 bin dolar azalma oldu.
Mansur Yavaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla 5 yıllık görev dönemindeki mali faaliyetlerdeki gelişmeleri içeren Seçim Öncesi Mali Raporu’nu açıkladıklarını duyurdu.
Yavaş, şu ifadeleri kullandı:
“Temiz, şeffaf siyaset için mal varlığımı kamuoyuna açıklamıştım. Türkiye’de bir ilk… Şimdi de seçimden sonra Belediyeyi nasıl devir aldığımızı ve seçime giderken nereye getirdiğimizi gösteren Belediyemizin 2019-2024 yılları arası 5 yıllık mali işlemlerimizdeki gelişmeleri gösteren Seçim Öncesi Mali Raporu’muzu açıklıyoruz. Halktan aldığımız paranın hesabını kuruşu kuruşuna halka vermeye devam edeceğiz. Rapora ulaşmak için: https://www.ankara.bel.tr/dokumanlar/saydamlik-ve hesapverilebilirlik/secim-oncesi-mali-raporlar.”